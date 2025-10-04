Україна втрачає одного з найближчих союзників в ЄС: в компанії Орбана та Фіцо буде поповнення

У Чехії завершується підрахунок голосів після парламентських виборів і, на превеликий жаль для України, надходять погані новини. Перемогу здобуває партія "ANO 2011" на чолі з колишнім прем’єр-міністром, поміркованим євроскептиком Андреєм Бабішем – найближчим соратником одіозного прем’єра Угорщини Орбана. Про це розповів нардеп Ігор Гузь.

Вибори у Чехії. Фото: з відкритих джерел

Парламентар визнав, що за результатами виборів партії проєвропейської коаліції, які чи не найактивніше допомагали Україні, на жаль, програли.

"Є ймовірність, що буде сформовано уряд меншості під керівництвом Бабіша, який підтримуватимуть дві праві партії, що пройшли до парламенту: "Свобода та пряма демократія" та "Автомобілісти". Ці сили займають відверто антиукраїнську позицію і є типовими європейськими популістами. Водночас існує шанс, що такий коаліційний формат не зможе довго протриматися, і Чехії доведеться провести нові вибори", – зазначив політик.

Ігор Гузь прогнозує, що невдовзі слід очікувати зупинення "снарядної ініціативи" та загалом високої ймовірності того, що Бабіш діятиме в унісон з Віктором Орбаном та Робертом Фіцо. Відтак в компанії критиків України, які витсупають проти поставок зброї Києву та фінансовї підтримки може бути суттєве підсилення.

