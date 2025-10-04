logo_ukra

Перші результати виборів до парламенту Чехії: неприємний сигнал для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Попередньо партія ANO отримує - 39,21% (попередньо 93 мандати)

4 жовтня 2025, 16:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Чехії 4 жовтня завершилися парламентські вибори та закрилися виборчі дільниці. На сьогодні вже відомі перші результати голосування. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє інформаційний портал CT24.

Перші результати парламентських виборів у Чехії. Фото: з відкритих джерел

За даними сервісу, станом на 16.30 було підраховано 26,98% голосів і на даний момент є партія, яка вирвалася в лідери.

Йдеться про рух ANO – партію чеського олігарха та колишнього прем'єра Андрія Бабіша, який виступає проти допомоги Україні (включаючи припинення постачання озброєнь).

До п'ятірки лідерів увійшла й ультраправа SPD, одна з головних партій-кандидатів на союз із ANO. Варто нагадати, що її очолює уродженець Японії Томіо Окамура, який закликав до перегляду членства Чехії в ЄС та НАТО, та критикував допомогу Україні у війні з Росією.

Поки що відомі такі результати:

партія ANO отримує – 39,21% (попередньо 93 мандати);

коаліція партій SPOLU чинного прем'єр-міністра Петра Фіали – 19,40% (44 мандати);

STAN має – 10,61% (21 мандат);

у ультраправої SPD – 8,40% (17 мандатів)

партія Motoristé отримує поки що – 7,46% (13 мандатів);

у Pirati – 7,09% (12 мандатів).

Крім того, у виборах беруть участь ще дві партії – STAČILO! та PRÍSAHA. Проте станом зараз ніхто з них не потрапляє до парламенту, оскільки не пройшли 5% бар'єр. Вони мають 4,70% та 1,14% відповідно.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чехії проходили з 3 по 4 жовтня. Результати цього голосування можуть вплинути на зовнішній курс країни, яка до цього дня послідовно підтримувала Україну.

Як і показували соцопитування, лідером у гонці є партія ANO, чий лідер вважається проросійським.

Важливо, що зростання ANO пояснюється насамперед економічними проблемами. Серед непопулярних кроків уряду чинного прем'єра Фіали – скасування індексації пенсій у рамках скорочення бюджетного дефіциту. Це, у свою чергу, вдарила по найчисленнішій групі виборців і коштувало коаліції підтримки більшості пенсіонерів.




Джерело: https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/volby-do-poslanecke-snemovny-2025-97721?volebni-tab=mapa
Новини

