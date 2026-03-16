Главная Новости Мир ЕС Украина ускоряет сближение с ЕС: на сколько процентов выполнено соглашения об ассоциации
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина ускоряет сближение с ЕС: на сколько процентов выполнено соглашения об ассоциации

Прогресс особенно заметен в финансовом секторе и социальной политике: Киев укрепляет европейские стандарты

16 марта 2026, 11:51
Кравцев Сергей

Украина продолжает уверенно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом: по итогам 2025 года страна достигла 84% выполнения соглашения. Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Украина ускоряет сближение с ЕС: на сколько процентов выполнено соглашения об ассоциации

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Для сравнения, в 2024 году общий прогресс составил 81%, что демонстрирует устойчивую динамику улучшения соответствия европейским стандартам. Эксперты отмечают, что рост в отдельных секторах свидетельствует о системной работе украинской власти по модернизации ключевых сфер экономики и социальной сферы.

Наибольший прогресс за год отмечен в финансовом секторе – прирост составил 8%, общий уровень выполнения обязательств в этой области достиг 82%. Значительные успехи зафиксированы в социальной политике и трудовых отношениях: рост за год составил 7%, а общий прогресс – 87%. В сфере прав человека и гражданских свобод, так называемых "ситных вопросов", выполнение обязательств увеличилось на 5%, достигнув впечатляющих 96%. Сельское хозяйство также показало позитивную динамику – прирост 5%, общий прогресс – 79%.

В отчете подчеркивается, что эти результаты отражают комплексный подход Киева к реформам и подготовку страны к интеграции в европейские структуры. Улучшение в финансовой и социальной сферах, а также рост стандартов прав человека и управления свидетельствуют о системной работе государства над сближением с ЕС.

Вице-премьер отметил, что дальнейшее ускорение реформ является ключевым условием для полноценного внедрения европейских норм и стандартов в украинскую экономику и социальную сферу, а также для укрепления доверия международных партнеров.

Этот отчет подтверждает, что, несмотря на внешние вызовы, Украина продолжает двигаться курсом на интеграцию с Европой и постепенное внедрение европейских стандартов в жизнь страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — по этому вопросу компромисса не будет: какое жесткое требование Киев выставил ЕС.




Источник: https://www.facebook.com/UA.EU.NATO/posts/pfbid0pxsw1Xq3HvFJxoCVi3PbhwFyCrhQK9281zoghQuQbKfefxCV6hFGZ137Vv1HBuUel?rdid=qMwcRwSfGce2ZkuB
