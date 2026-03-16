Украина ускоряет сближение с ЕС: на сколько процентов выполнено соглашения об ассоциации

Украина продолжает уверенно выполнять обязательства по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом: по итогам 2025 года страна достигла 84% выполнения соглашения. Об этом сообщает Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Украина-ЕС.

Для сравнения, в 2024 году общий прогресс составил 81%, что демонстрирует устойчивую динамику улучшения соответствия европейским стандартам. Эксперты отмечают, что рост в отдельных секторах свидетельствует о системной работе украинской власти по модернизации ключевых сфер экономики и социальной сферы.

Наибольший прогресс за год отмечен в финансовом секторе – прирост составил 8%, общий уровень выполнения обязательств в этой области достиг 82%. Значительные успехи зафиксированы в социальной политике и трудовых отношениях: рост за год составил 7%, а общий прогресс – 87%. В сфере прав человека и гражданских свобод, так называемых "ситных вопросов", выполнение обязательств увеличилось на 5%, достигнув впечатляющих 96%. Сельское хозяйство также показало позитивную динамику – прирост 5%, общий прогресс – 79%.

В отчете подчеркивается, что эти результаты отражают комплексный подход Киева к реформам и подготовку страны к интеграции в европейские структуры. Улучшение в финансовой и социальной сферах, а также рост стандартов прав человека и управления свидетельствуют о системной работе государства над сближением с ЕС.

Вице-премьер отметил, что дальнейшее ускорение реформ является ключевым условием для полноценного внедрения европейских норм и стандартов в украинскую экономику и социальную сферу, а также для укрепления доверия международных партнеров.

Этот отчет подтверждает, что, несмотря на внешние вызовы, Украина продолжает двигаться курсом на интеграцию с Европой и постепенное внедрение европейских стандартов в жизнь страны.

