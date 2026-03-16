Україна прискорює зближення з ЄС: наскільки відсотків виконано угоди про асоціацію

Україна продовжує впевнено виконувати зобов'язання щодо Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: за підсумками 2025 року країна досягла 84% виконання угоди. Про це повідомляє Офіс віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Для порівняння, у 2024 році загальний прогрес склав 81%, що демонструє стійку динаміку покращення відповідності європейським стандартам. Експерти зазначають, що зростання в окремих секторах свідчить про системну роботу української влади щодо модернізації ключових сфер економіки та соціальної сфери.

Найбільший прогрес за рік відзначений у фінансовому секторі – приріст становив 8%, загальний рівень виконання зобов'язань у цій галузі сягнув 82%. Значних успіхів зафіксовано у соціальній політиці та трудових відносинах: зростання за рік склало 7%, а загальний прогрес – 87%. У сфері прав людини та громадянських свобод, так званих "ситних питань", виконання зобов'язань збільшилося на 5%, досягнувши вражаючих 96%. Сільське господарство також виявило позитивну динаміку – приріст 5%, загальний прогрес – 79%.

У звіті наголошується, що ці результати відображають комплексний підхід Києва до реформ та підготовку країни до інтеграції до європейських структур. Поліпшення у фінансовій та соціальній сферах, а також зростання стандартів прав людини та управління свідчать про системну роботу держави над зближенням з ЄС.

Віце-прем'єр зазначив, що подальше прискорення реформ є ключовою умовою для повноцінного впровадження європейських норм та стандартів в українську економіку та соціальну сферу, а також для зміцнення довіри міжнародних партнерів.

Цей звіт підтверджує, що незважаючи на зовнішні виклики, Україна продовжує рухатися курсом на інтеграцію з Європою та поступове впровадження європейських стандартів у життя країни.

