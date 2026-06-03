Украина внезапно сдалась Венгрии: Мадяр ошеломил громким заявлением

Украина и Венгрия пришли к взаимопониманию относительно расширения прав венгерского национального меньшинства, проживающего на Закарпатье. В ответ на достигнутые договоренности Будапешт заявил о готовности поддержать открытие первого переговорного кластера в процессе вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр на своей странице в Facebook.

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По словам венгерского премьера, переговорный процесс продолжался несколько недель и проходил на уровне экспертных групп обеих стран. В результате стороны смогли согласовать комплекс решений, касающихся расширения языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского общества в Украине. К обсуждениям были привлечены представители общественных организаций и церковных структур закарпатских венгров.

Мадьяр подчеркнул, что украинская сторона согласилась на постепенную имплементацию согласованных изменений в национальное законодательство. Кроме того, эти положения должны быть интегрированы в официальный план реформ, который Украина реализует в рамках евроинтеграционного процесса.

"Благодаря этому, наши закарпатские соотечественники будут иметь гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем раньше", — заявил он.

После выполнения взятых обязательств, как отметил Мадяр, венгерское правительство готово поддержать открытие первого переговорного кластера по членству Украины в ЕС. Это один из ключевых этапов евроинтеграции, который определяет базовые политические и институциональные требования для страны-кандидата.

В то же время венгерская сторона отмечает, что не поддерживает ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз. Мадяр также отметил, что в случае завершения Киевом всех 33 переговорных разделов, объединенных в шесть кластеров, в Венгрии планируется проведение юридически обязательного референдума по поддержке членства Украины в ЕС.

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