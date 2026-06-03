Україна раптово здалася Угорщині: Мадяр приголомшив гучною заявою

Україна та Угорщина дійшли взаєморозуміння щодо розширення прав угорської національної меншини, яка проживає на Закарпатті. У відповідь на досягнуті домовленості Будапешт заявив про готовність підтримати відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook.

Фото: з відкритих джерел

За словами угорського прем’єра, переговорний процес тривав кілька тижнів і проходив на рівні експертних груп обох країн. У результаті сторони змогли узгодити комплекс рішень, які стосуються розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської громади в Україні. До обговорень також були залучені представники громадських організацій і церковних структур закарпатських угорців.

Мадяр підкреслив, що українська сторона погодилася на поступову імплементацію узгоджених змін у національне законодавство. Крім того, ці положення мають бути інтегровані до офіційного плану реформ, який Україна реалізує в межах євроінтеграційного процесу.

"Завдяки цьому наші закарпатські співвітчизники матимуть набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше", — заявив він.

Після виконання взятих зобов’язань, як зазначив Мадяр, угорський уряд готовий підтримати відкриття першого переговорного кластера щодо членства України в ЄС. Йдеться про один із ключових етапів євроінтеграції, який визначає базові політичні та інституційні вимоги для країни-кандидата.

Водночас угорська сторона наголошує, що не підтримує пришвидшену процедуру вступу України до Євросоюзу. Мадяр також зазначив, що у випадку завершення Києвом усіх 33 переговорних розділів, об’єднаних у шість кластерів, в Угорщині планується проведення юридично обов’язкового референдуму щодо підтримки членства України в ЄС.

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