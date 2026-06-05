Украинцев в Европе могут разделить: кого Брюссель собрался лишить защиты

В Европейском Союзе начались дискуссии вокруг одной из самых чувствительных тем с начала полномасштабной войны – дальнейшего статуса украинских мужчин мобилизационного возраста, которые находятся на территории стран ЕС. В Брюсселе не исключают пересмотра действующих правил временной защиты, что может привести к ограничению прав для части украинских граждан.

Мужчины из Украины за границей. Фото: из открытых источников

О возможности таких изменений заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер после заседания Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел. По его словам, речь идет о мужчинах в возрасте от 23 до 60 лет. При этом чиновник отметил, что подобные инициативы поддерживаются и украинской стороной.

Вопрос обсуждался на фоне растущей нагрузки на страны, которые приняли наибольшее количество беженцев. Свою позицию представили представители Германии, Польши, Чехии, Австрии и стран Балтии. Многие государства считают, что действующий механизм требует корректировки с учетом новых реалий войны и миграционной ситуации.

Несмотря на споры вокруг отдельных категорий граждан, в ЕС фактически достигли консенсуса по главному вопросу – программа временной защиты для украинцев будет продлена до марта 2028 года. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам миграции Кипра Николас Иоаннидес.

Однако за этим решением может скрываться серьезное изменение правил игры. По словам европейских чиновников, Еврокомиссия уже в ближайшие недели представит официальный план дальнейших действий. Документ должен определить, каким образом будет действовать система защиты и какие категории украинцев могут столкнуться с новыми ограничениями.

Если предложение получит поддержку большинства стран ЕС, это станет одним из самых резонансных решений Брюсселя в отношении украинских беженцев за последние годы. Для многих мужчин, которые сегодня находятся в Европе на законных основаниях, последствия могут оказаться весьма существенными.

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