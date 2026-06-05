Українців у Європі можуть поділити: кого Брюссель зібрався позбавити захисту

У Європейському Союзі розпочалися дискусії навколо однієї із найчутливіших тем із початку повномасштабної війни – подальшого статусу українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають на території країн ЄС. У Брюсселі не виключають перегляд чинних правил тимчасового захисту, що може призвести до обмеження прав для частини українських громадян.

Чоловіки із України за кордоном. Фото: із відкритих джерел

Про можливість таких змін заявив єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер після засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. За його словами, йдеться про чоловіків віком від 23 до 60 років. При цьому чиновник зазначив, що такі ініціативи підтримуються і українською стороною.

Питання обговорювалося на тлі зростання навантаження на країни, які прийняли найбільшу кількість біженців. Свою позицію представили представники Німеччини, Польщі, Чехії, Австрії та країн Балтії. Багато держав вважають, що чинний механізм вимагає коригування з урахуванням нових реалій війни та міграційної ситуації.

Незважаючи на суперечки навколо окремих категорій громадян, у ЄС фактично досягли консенсусу з головного питання – програму тимчасового захисту для українців буде продовжено до березня 2028 року. Про це повідомив заступник міністра з питань міграції Кіпру Ніколас Іоаннідес.

Однак за цим рішенням може ховатися серйозна зміна правил гри. За словами європейських чиновників, Єврокомісія вже найближчими тижнями представить офіційний план подальших дій. Документ має визначити, яким чином діятиме система захисту та які категорії українців можуть зіткнутися з новими обмеженнями.

Якщо пропозиція отримає підтримку більшості країн ЄС, це стане одним із найрезонансніших рішень Брюсселя щодо українських біженців за останні роки. Для багатьох чоловіків, які сьогодні перебувають у Європі на законних підставах, наслідки можуть виявитися дуже суттєвими.

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