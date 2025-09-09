Украинцы просят убежище в ЕС: какая самая популярная страна

В Европейском Союзе зафиксировали увеличение спроса на убежище среди украинцев — в первом полугодии 2025 года количество заявлений выросло почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Украинцы все чаще просят убежище в ЕС. Фото: из открытых источников

Согласно информации отчета, за указанный период было подано 16 тысяч таких заявлений от украинцев. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.

Такая тенденция объясняется желанием наших соотечественников обеспечить себе долгосрочную стабильность, ведь получение статуса позволяет в будущем оставаться в стране, которая его предоставила.

Франция в последнее время привлекает особое внимание граждан Украины — большинство заявлений на получение статуса искателя убежища приходится именно на эту страну.

Стоит отметить, что все украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы о временной защите, что также обеспечивает ряд важных прав и гарантий.

