Украинцы просят убежище в ЕС: какая самая популярная страна
НОВОСТИ

Украинцы просят убежище в ЕС: какая самая популярная страна

Такая тенденция объясняется желанием украинцев обеспечить себе долгосрочную стабильность

9 сентября 2025, 10:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Европейском Союзе зафиксировали увеличение спроса на убежище среди украинцев — в первом полугодии 2025 года количество заявлений выросло почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Агентства ЕС по вопросам предоставления убежища (EUAA).

Украинцы просят убежище в ЕС: какая самая популярная страна

Украинцы все чаще просят убежище в ЕС. Фото: из открытых источников

Согласно информации отчета, за указанный период было подано 16 тысяч таких заявлений от украинцев. Это на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.

Такая тенденция объясняется желанием наших соотечественников обеспечить себе долгосрочную стабильность, ведь получение статуса позволяет в будущем оставаться в стране, которая его предоставила.

Франция в последнее время привлекает особое внимание граждан Украины — большинство заявлений на получение статуса искателя убежища приходится именно на эту страну.

Стоит отметить, что все украинцы, прибывающие в ЕС, автоматически подпадают под действие Директивы о временной защите, что также обеспечивает ряд важных прав и гарантий.

Источник: https://euaa.europa.eu/news-events/asylum-applications-down-23-first-half-2025
