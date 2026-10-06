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Украине готовят особые правила после вступления в ЕС: в Евросоюзе раскрыли детали

Еврокомиссия предложила специальные условия для украинского агросектора после вступления в ЕС. Что будет с украинским зерном и доступом к рынку.

6 октября 2026, 21:00
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Slava Kot

Европейская комиссия предложила специальные условия для украинского сельского хозяйства, которые могут действовать после вступления Украины в Евросоюз. Речь идет о возможных ограничениях доступа отдельных видов аграрной продукции к европейскому рынку и особых правил финансирования. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

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Марта Кос заявила, что масштаб и структура украинского аграрного сектора уникальны для Европы, поэтому Брюссель хочет предусмотреть механизмы защиты фермеров стран-членов.

"Мы предлагаем специальные договоренности, которые будут ограничивать финансовую поддержку и доступ к рынку некоторых видов украинской сельскохозяйственной продукции", — заявила Кос.

Особое внимание могут уделить украинской пшенице и другим зерновым. Еврокомиссия рассматривает возможность установления для них отдельных правил в рамках общей аграрной политики ЕС. Это может означать ограничение доступа части украинской продукции к европейскому рынку и меньший объем аграрной поддержки.

Однако, такие меры не означают отказ от перспективы членства Украины в ЕС.

"Это не значит, что Украина не станет членом ЕС. Мы можем разрешить Украине стать членом ЕС, но установим специальные условия для сельского хозяйства", — добавила Кос.

Логика Еврокомиссии связана не только с защитой европейских фермеров. Брюссель также хочет, чтобы Украина после завершения войны могла возобновить поставки зерна на традиционные рынки Северной Африки и Ближнего Востока.

В ЕС опасаются, что значительное увеличение поставок украинского зерна на европейский рынок может усилить конкуренцию местным производителям. В то же время, полное перенаправление украинского экспорта в Европу могло бы создать проблемы для стран, которые традиционно зависят от украинской аграрной продукции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС готовит Украине "дорожную карту" к членству.



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