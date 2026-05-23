Украине готовят “получленство” в ЕС: в Европе вспыхнул спор из-за плана Мерца

В Европейском Союзе разгорается новый политический конфликт вокруг будущего Украины. Инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена ЕС вызвала резкую реакцию со стороны Ирландии и ряда европейских дипломатов.

Как сообщает Euronews, глава МИД Ирландии Хелен МакЭнти предупредила, что подобная модель может фактически заблокировать полноценное вступление Украины в Евросоюз на долгие годы. По ее словам, создание отдельного формата участия для Киева рискует превратить ЕС в систему “двух скоростей”, где одни страны получают полноценные права, а другие остаются в подвешенном статусе.

В Дублине опасаются, что промежуточная модель членства ослабит мотивацию к реформам и снизит давление на украинские власти в вопросах верховенства права и судебных изменений. Ирландская сторона считает, что ассоциированный статус нередко становится политическим тупиком, после которого процесс интеграции фактически замирает.

Особое значение спору придает тот факт, что уже в июле Ирландия возглавит Совет ЕС и будет координировать дальнейшие переговоры по украинской заявке.

Согласно предложению Мерца, Украина могла бы получить доступ к европейским институтам и отдельным финансовым программам, однако без права голоса и полноценного участия в принятии решений. Одновременно канцлер предлагает распространить на Киев действие статьи 42.7 договоров ЕС, предусматривающей помощь стране-члену в случае агрессии.

В Брюсселе признают: идея Мерца может стать попыткой выйти из затянувшегося дипломатического тупика, однако критики предупреждают — такой компромисс способен превратить обещание членства в бесконечный переходный этап без реальных гарантий вступления.

