Україні готують “напівчленство” в ЄС: у Європі спалахнула суперечка через план Мерца

У Європейському Союзі спалахує новий політичний конфлікт навколо майбутнього України. Ініціатива канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про надання Києву статусу асоційованого члена ЄС викликала різку реакцію з боку Ірландії та низки європейських дипломатів.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Euronews, глава МЗС Ірландії Хелен МакЕнті попередила, що подібна модель може фактично заблокувати повноцінний вступ України до Євросоюзу на довгі роки. За її словами, створення окремого формату участі для Києва ризикує перетворити ЄС на систему “двох швидкостей”, де одні країни набувають повноцінних прав, а інші залишаються у підвішеному статусі.

У Дубліні побоюються, що проміжна модель членства послабить мотивацію до реформ та знизить тиск на українську владу у питаннях верховенства права та судових змін. Ірландська сторона вважає, що асоційований статус нерідко стає політичним глухим кутом, після якого процес інтеграції фактично завмирає.

Особливого значення суперечці надає той факт, що вже в липні Ірландія очолить Раду ЄС і координуватиме подальші переговори щодо української заявки.

Згідно з пропозицією Мерца, Україна могла б отримати доступ до європейських інститутів та окремих фінансових програм, проте без права голосу та повноцінної участі у прийнятті рішень. Водночас, канцлер пропонує поширити на Київ дію статті 42.7 договорів ЄС, яка передбачає допомогу країні-члену у разі агресії.

У Брюсселі визнають: ідея Мерца може стати спробою вийти з дипломатичного глухого кута, що затягнувся, проте критики попереджають — такий компроміс здатний перетворити обіцянку членства на нескінченний перехідний етап без реальних гарантій вступу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін іде ва-банк проти Берліна: Кремль знайшов спосіб, як вплинути на позицію Мерца.



