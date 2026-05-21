Путин идет ва-банк против Берлина: Кремль нашел способ, как повлиять на позицию Мерца
Путин идет ва-банк против Берлина: Кремль нашел способ, как повлиять на позицию Мерца

Москва усиливает давление на Германию, играя на страхах из-за экономики, войны и энергокризиса, пока ультраправые стремительно набирают популярность

21 мая 2026, 09:09
Автор:
Кравцев Сергей

Глава Кремля Владимир Путин, похоже, решил воспользоваться самым уязвимым моментом для канцлера Германии Фридрих Мерц. На фоне падения популярности правительства и роста поддержки ультраправой партии Альтернатива для Германии Москва активизировала кампанию давления на Берлин.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Как пишет Politico, Кремль пытается использовать экономические проблемы Германии, общественное недовольство и споры вокруг поддержки Украины, чтобы ослабить позиции Мерца и усилить пророссийские силы внутри страны.

Особую тревогу в Берлине вызывают предстоящие выборы в восточных регионах Германии, где АдГ имеет шанс впервые войти в региональные правительства. По словам депутата от ХДС Криса Шуленбурга, Россия заинтересована в приходе партии к власти, поскольку это дало бы Москве стратегического союзника в центре Европы.

В последние недели Кремль усилил давление сразу по нескольким направлениям. Россия остановила поставки казахстанской нефти в восточную Германию через российский трубопровод, а также начала продвигать идею участия бывшего канцлера Герхард Шредер в возможных переговорах по Украине.

Кроме того, связанные с Кремлем информационные сети резко увеличили количество публикаций против Мерца. Аналитики фиксируют рост критических материалов о канцлере примерно на четверть по сравнению с началом года.

Российская пропаганда пытается представить Мерца "разжигателем войны" из-за поддержки Украины и отказа восстанавливать энергетические связи с Москвой. Одновременно АдГ позиционируется как сила, способная вернуть Германии дешевый российский газ и восстановить экономику.

Лидер АдГ Алис Вайдель уже заявила, что главную угрозу для Германии якобы представляет не Россия, а война в Украине. В Кремле подобные заявления активно поддерживают.

Эксперты предупреждают: Москва рассматривает восточную Германию как ключевую точку давления на федеральное правительство. По их мнению, Кремль пытается не просто ослабить Мерца, а изменить политический курс крупнейшей экономики Европы в свою пользу.

Источник: https://www.politico.eu/article/friedrich-merz-vladimir-putin-boost-russia-far-right/
