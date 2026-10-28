Украине грозит финансовая дыра в 70 миллиардов евро: какое требование Брюссель выставил союзникам

Европейский Союз усиливает давление на партнёров по "Большой семёрке", добиваясь увеличения финансовой поддержки Украины в следующем году. Причина – ожидаемое сокращение внешней помощи и риск масштабного дефицита средств, необходимого Киеву для покрытия военных и государственных расходов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз Европейской комиссии.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, страны за пределами ЕС пока пообещали выделить Украине на следующий год лишь 4 млрд евро. Для сравнения: в 2026 году аналогичные обязательства составляли 19 млрд евро. В совокупности США, Великобритания, Канада и Япония намерены предоставить около 1 млрд евро.

На этом фоне потребности Украины выглядят значительно масштабнее имеющихся обещаний. По оценке Киева, подтверждённой Еврокомиссией, в следующем году стране может не хватить 70 млрд евро. Расчёты учитывают и военные расходы после завершения поставок последних партий вооружений, предусмотренных администрацией Джо Байдена.

Как отмечает FT, после прекращения прямого финансирования Украины со стороны США европейским государствам приходится искать дополнительные источники поддержки. Брюссель уже прорабатывает чрезвычайные меры, включая возможность совместного выпуска долговых обязательств. Эти варианты могут обсудить на саммите ЕС в конце ноября.

Дипломаты сообщают, что европейские лидеры ранее призвали международных партнёров оперативно увеличить помощь Киеву. Переговоры с Лондоном, Оттавой и другими столицами продолжаются, однако окончательные обязательства пока не покрывают заявленные потребности.

Дополнительную проблему создаёт нехватка средств на военную помощь: по оценкам Еврокомиссии, странам НАТО недостаёт 13 млрд евро для выполнения обязательства предоставить Украине военную поддержку на 70 млрд евро в текущем году.

Финансовый вопрос становится и частью споров о будущем семилетнем бюджете ЕС. Брюсселю предстоит найти компромисс между поддержкой Киева и внутренними бюджетными ограничениями. Если союзники не увеличат взносы, Европе придётся принимать более сложные решения в условиях растущего финансового давления.

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