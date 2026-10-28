Україні загрожує фінансова дірка у 70 мільярдів євро: яку вимогу Брюссель виставив союзникам

Європейський Союз посилює тиск на партнерів щодо "Великої сімки", домагаючись збільшення фінансової підтримки України наступного року. Причина – очікуване скорочення зовнішньої допомоги та ризик масштабного дефіциту коштів, необхідного Києву для покриття військових та державних витрат. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на прогноз Європейської комісії.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, країни за межами ЄС поки що пообіцяли виділити Україні наступного року лише 4 млрд євро. Для порівняння: 2026 року аналогічні зобов'язання становили 19 млрд євро. У сукупності США, Великобританія, Канада та Японія мають намір надати близько 1 млрд. євро.

На цьому фоні потреби України виглядають значно масштабнішими за наявні обіцянки. За оцінкою Києва, підтвердженою Єврокомісією, наступного року країні може не вистачити 70 мільярдів євро. Розрахунки враховують і військові витрати після завершення постачання останніх партій озброєнь, передбачених адміністрацією Джо Байдена.

Як зазначає FT, після припинення прямого фінансування України з боку США до європейських держав доводиться шукати додаткові джерела підтримки. Брюссель вже опрацьовує надзвичайні заходи, зокрема можливість спільного випуску боргових зобов'язань. Ці варіанти можуть бути обговорені на саміті ЄС наприкінці листопада.

Дипломати повідомляють, що європейські лідери раніше закликали міжнародних партнерів оперативно збільшити допомогу Києву. Переговори з Лондоном, Оттавою та іншими столицями продовжуються, проте остаточні зобов'язання поки що не покривають заявлених потреб.

Додаткову проблему бракує коштів на військову допомогу: за оцінками Єврокомісії, країнам НАТО бракує 13 млрд євро для виконання зобов'язання надати Україні військову підтримку на 70 млрд євро цього року.

Фінансове питання стає і частиною суперечок щодо майбутнього семирічного бюджету ЄС. Брюссель має знайти компроміс між підтримкою Києва та внутрішніми бюджетними обмеженнями. Якщо союзники не збільшать внески, Європі доведеться приймати складніші рішення в умовах зростання фінансового тиску.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знову зробив заяву про допомогу Україні: у чому помилилися американці.



