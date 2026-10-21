Украине может не хватить €70 млрд в 2027 году: ЕС срочно ищет деньги в двух столицах

Европейский Союз пытается привлечь дополнительное финансирование для Украины на 2027 год, поскольку существующих обязательств международных партнеров может оказаться недостаточно. Брюссель рассчитывает обсудить увеличение помощи с Великобританией и Канадой на предстоящих саммитах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Встреча ЕС с Канадой запланирована на 29–30 октября, а саммит с Великобританией должен состояться 20 ноября. Европейские представители рассчитывают использовать эти переговоры, чтобы убедить партнеров увеличить вклад в поддержку Киева.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС вместе с государствами-членами обеспечивает около 80% внешней помощи Украине. Она призвала другие страны активнее участвовать в финансировании.

Евросоюз обязался предоставить Украине кредит на 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Эти средства должны покрыть примерно две трети потребностей Киева. Еще 45 млрд евро Брюссель рассчитывал привлечь от партнеров за пределами блока, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Норвегию. Однако часть обещанных средств задерживается из-за процедур согласования и выделения денег.

Финансовые потребности Украины растут на фоне продолжающейся войны и неопределенности относительно будущей американской поддержки. Дополнительное давление на бюджеты союзников оказывают другие международные кризисы и связанные с ними расходы.

При этом Великобритания и Канада уже оказывают Украине значительную помощь. По приведенным Politico данным, Лондон сообщил о поддержке на 25 млрд фунтов стерлингов, а Оттава – о военной помощи на сумму около 5,4 млрд евро и прямой финансовой поддержке в размере 8,2 млрд евро.

Европейские чиновники подчеркивают, что обращение к партнерам не является критикой их политики. Однако Брюссель считает необходимым шире распределить финансовую нагрузку.

С начала полномасштабного вторжения России ЕС и его государства-члены предоставили Украине помощь более чем на 231 млрд евро. Несмотря на этот масштаб, вопрос финансирования 2027 года остается открытым, а ближайшие встречи, по оценкам собеседников Politico, не обязательно приведут к немедленным соглашениям о дополнительных средствах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина попросила у Европы еще €70 млрд: почему Брюссель оказался перед тяжелым выбором.



