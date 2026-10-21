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Україні може не вистачити €70 млрд 2027 року: ЄС терміново шукає гроші у двох столицях

Брюссель має намір домагатися збільшення фінансової підтримки з боку Великобританії та Канади на тлі зростаючих потреб Києва та невизначеності з подальшою допомогою США

21 жовтня 2026, 16:33
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Кравцев Сергей

Європейський Союз намагається залучити додаткове фінансування для України на 2027 рік, оскільки існуючих зобов'язань міжнародних партнерів може виявитися замало. Брюссель розраховує обговорити збільшення допомоги з Великобританією та Канадою на майбутніх самітах. Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських чиновників та дипломатів.

Україні може не вистачити €70 млрд 2027 року: ЄС терміново шукає гроші у двох столицях

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Зустріч ЄС із Канадою запланована на 29–30 жовтня, а саміт із Великобританією має відбутися 20 листопада. Європейські представники розраховують використати ці переговори, щоб переконати партнерів збільшити внесок у підтримку Києва.

За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, ЄС разом із державами-членами забезпечує близько 80% зовнішньої допомоги Україні. Вона закликала інші країни активніше брати участь у фінансуванні.

Євросоюз зобов'язався надати Україні кредит на 90 млрд. євро на 2026–2027 роки. Ці кошти мають покрити приблизно дві третини потреб Києва. Ще 45 млрд євро Брюссель розраховував залучити від партнерів за межами блоку, включаючи Канаду, Японію, Південну Корею, Австралію та Норвегію. Проте частина обіцяних коштів затримується через процедури узгодження та виділення грошей.

Фінансові потреби України зростають на тлі війни, що триває, і невизначеності щодо майбутньої американської підтримки. Додатковий тиск на бюджети союзників чинять інші міжнародні кризи та пов'язані з ними витрати.

При цьому Великобританія та Канада вже надають Україні значну допомогу. За наведеними Politico даними, Лондон повідомив про підтримку на 25 млрд фунтів стерлінгів, а Оттава — про військову допомогу на суму близько 5,4 млрд євро і пряму фінансову підтримку у розмірі 8,2 млрд євро.

Європейські чиновники наголошують, що звернення до партнерів не є критикою їхньої політики. Проте Брюссель вважає за необхідне ширше розподілити фінансове навантаження.

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні допомогу більш ніж на 231 млрд. євро. Незважаючи на цей масштаб, питання фінансування 2027 залишається відкритим, а найближчі зустрічі, за оцінками співрозмовників Politico, не обов'язково призведуть до негайних угод про додаткові кошти.

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Джерело: https://www.politico.eu/article/eu-to-press-canada-and-uk-for-more-ukraine-funding/
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