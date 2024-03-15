Украине нужно в разы больше помощи: Макрон усиливает давление на Шольца

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Макрон и Шольц. Фото: из открытых источников

Лидеры Франции и Германии сегодня встретятся с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, чтобы обсудить, как лучше оказывать помощь Украине, особенно военную технику. Украинским войскам катастрофически не хватает боеприпасов для сдерживания наступления России. Со своей стороны, европейские страны изо всех сил пытались сохранить единство, споря о том, какое оборудование предоставить и стоит ли рассматривать возможность отправки войск в Украину.

Издание отмечает, две недели назад Макрон вызвал напряженность в отношениях с союзниками, заявив, что ничего нельзя исключать, когда его спросили о том, чтобы перебросить войска в Украину. Он утверждал, что стратегическая двусмысленность необходима для сдерживания РФ.

Шольц и Белый дом быстро отвергли этот вариант, а диктатор Владимир Путин заявил, что НАТО рискует "развязать ядерный конфликт", если отправит войска на помощь Украине.

СМИ указывает, что Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе в поддержке Украины. Ранее он организовал саммит лидеров в Париже, на котором страны согласовали план по поставке столь необходимых боеприпасов для украинской армии за пределами Европейского союза. На прошлой неделе президент Франции отправил своего главного дипломата в Литву, чтобы заручиться поддержкой стран Балтии, которые высоко оценили его заявления.

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