Как война в Украине меняет Европу: о чем говорит активность Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает делать достаточно громкие заявления в ракурсе российско-украинской войны. Он не исключает отправку французских военных в Одессу, уверяет, что Европа делает все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, вернув все свои территории, включая Крым, спокойно реагирует на очередные ядерные угрозы Путина. Тем временем руководство Германии никак не решится передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, хоть оказывает наиболее мощную поддержку среди других европейских стран. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" процессы, происходящие в последнее время в Европе в ракурсе российско-украинского противостояния.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

За исключением Венгрии и Словакии все страны ЕС включились в поддержку Украины

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что ситуация в Европе выглядит достаточно обнадеживающе.

Произойдет своеобразный саммит Веймарского треугольника, который в свое время был создан для вступления Польши в НАТО. Очень хорошо, что Макрон так активизировался, – отмечает эксперт. – Акцентируя, что, если Россия победит в Украине, это будет поражение Европы". "Макрон не просто не отказывается от своих слов, что поддержку Украины нужно усиливать, в том числе помогая военным стран НАТО, он еще и уточняет, углубляет, расширяет, поясняет – как именно следует помогать, почему это важно и для самих европейцев. Сегодня должна произойти его встреча с немецким канцлером Шольцем в Берлине, потом к ним присоединиться польский премьер Туск

Хотелось бы, продолжает политолог, более правильной позиции Германии по ракетам Taurus, которые Шольц никак не хочет передавать Украине.

"Из трех партий коалиции, которая сейчас существует в ФРГ, две выступают за передачу нам ракет. Думаю, могут в конце концов додавить и Шольца с его политсилой. То, что Европа не просто проснулась, но и начала действовать, подтверждает и инициатива президента Чехии Петера Павела о приобретении снарядов для Украины за пределами ЕС. О сборе средств на это. И о достаточно быстрой "снарядной коалиции" внутри Европы по ускоренному обеспечению ВСУ остро необходимыми боеприпасами", – подчеркивает Виталий Бала.

По его словам, за исключением разве что Венгрии и Словакии, похоже, все страны ЕС мощно включились в поддержку Украины. Это, отмечает эксперт, демонстрирует, что европейцы серьезно занялись вопросом противостояния России, понимая, что победа Украины над агрессором – в интересах всей Европы.

европейцы реально встрепенулись. А Франция стала своеобразным локомотивом поддержки нашей страны. Дополнительное 5 млрд на военную помощь нашей стране, решение о зачете выделенных напрямую Украине средств как взносы тех или иных государств в общий европейский Фонд мира – это всё ускоряет необходимые нам процессы, снимает бюрократические препоны", – констатирует Виталий Бала. "После того, как с середины осени начались и, увы, продолжаются проблемы в Конгрессе США с выделением помощи Украине

Позиция Франции относительно Украины существенно усилилась

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ рассуждает так:

Более того, Соглашение ратифицировано французским парламентом". "Позиция Франции относительно Украины существенно усилилась после подписания Соглашения о гарантиях безопасности. Его подписали в Елисейском дворце в Париже 16 февраля – во время встречи президента Украины Зеленского и президента Франции Макрона

По сути, продолжает эксперт, мы видим новую институциональную роль Франции в вопросах национальной безопасности в условиях, когда Германия по определенным причинам не может продвигаться дальше некоторых "красных линий".

В связи с этим, прогнозирует Алексей Кущ, стоит ожидать увеличение военно-технического сотрудничества между Киевом и Парижем.

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