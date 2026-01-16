Україні запропонують половинчасте членство в ЄС: про що йдеться

Європейська комісія розглядає можливість запровадження двоступінчастої моделі вступу до Європейського союзу, яка потенційно дозволить Україні приєднатися до блоку значно швидше за діючі процедури. Однак на першому етапі йдеться про так зване "полегшене" членство з обмеженим набором повноважень. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела у Брюсселі.

Членство України в ЄС. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, Єврокомісія готує попередні пропозиції, які передбачають відхід від стандартної моделі розширення ЄС, яка діє з початку 1990-х років.

Згідно з обговорюваною концепцією, Україна могла б отримати формальний статус члена ЄС без повноцінного права голосу на самітах лідерів та засіданнях Ради міністрів. При цьому Києву відкривався б поетапний доступ до єдиного ринку Євросоюзу, аграрних субсидій, а також до фондів регіонального розвитку – у міру виконання конкретних зобов'язань вже після вступу.

Як зазначає Financial Times, дискусія активізувалася на тлі можливих переговорів щодо завершення війни Росії проти України. У проектах 20-пунктного мирного плану, який розробляється за участю США, згадується перспектива вступу України до ЄС вже 2027 року. У самій Єврокомісії, однак, визнають: повна відповідність усім критеріям членства може вимагати до десяти років масштабних реформ.

У Брюсселі також розуміють, що для президента Володимира Зеленського перспектива членства в ЄС є ключовим аргументом під час обговорення потенційно болісних компромісів у рамках мирного врегулювання.

Водночас ідея двоступінчастого вступу викликає серйозні побоювання у низки країн ЄС та держав-кандидатів. Дипломати попереджають, що така модель може підірвати принцип меритократичного розширення, створити "членство різних швидкостей" та спровокувати напруженість із Чорногорією та Албанією, які перебувають на більш просунутій стадії переговорів.

