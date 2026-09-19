Украине срочно нужна помощь: в ЕС обратились с важным призывом к партнерам

Европейский Союз призывает международных партнеров активнее участвовать в финансировании Украины на фоне увеличения бюджетного дефицита. Вопрос особенно остро стоит перед зимним периодом и дальнейшим ростом военных расходов Киева, сообщает Bloomberg.

Глава ЕС по экономике Валдис Домбровскис. Фото: из открытых источников

Глава ЕС по экономике Валдис Домбровскис заявил на встрече министров финансов в Дублине, что первоначальная концепция международной помощи предусматривала распределение нагрузки между партнерами. К обсуждению присоединились представители Великобритании, Швейцарии и Канады.

По словам Домбровскиса, ранее предполагалось, что европейская кредитная поддержка покроет примерно две трети финансовых потребностей Украины, тогда как оставшуюся треть должны обеспечить другие международные партнеры.

Однако из-за усиления российской агрессии и увеличения расходов на оборону финансовые потребности Киева оказались выше первоначальных расчетов. ЕС теперь стремится привлечь дополнительные средства и рассчитывает, что разрыв удастся сократить в относительно короткие сроки.

Ранее Евросоюз согласовал пакет кредитов на 90 миллиардов евро для поддержки Украины в 2026–2027 годах. Однако, согласно представленным оценкам, этих средств недостаточно для полного покрытия потребностей страны.

По данным Bloomberg, текущий дефицит финансирования оценивается примерно в 27 миллиардов долларов. Министр финансов Украины Сергей Марченко, участвовавший во встрече, предупредил, что нехватка средств в 2027 году может составить не менее 32 миллиардов долларов.

Окончательные расчеты сейчас уточняют Международный валютный фонд и Европейская комиссия. От их оценок будет зависеть дальнейший объем международной поддержки.

При этом Брюссель намерен активнее привлекать к финансированию другие государства. В частности, ЕС усиливает переговоры с Великобританией и Японией. Этот вопрос также планируется обсуждать на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Для Украины финансовый вопрос становится особенно чувствительным перед зимним периодом, когда одновременно увеличиваются расходы на оборону, восстановление поврежденной инфраструктуры и поддержание работы экономики.

Таким образом, европейская поддержка остается масштабной, однако теперь перед партнерами Киева стоит задача закрыть дополнительный многомиллиардный разрыв, который сформировался на фоне продолжающейся войны.

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