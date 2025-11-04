Украине выставят ультимативные требования на пути к вступлению в ЕС

В проекте будущего отчета Еврокомиссии говорится о том, что Украина демонстрирует "решительную преданность" идее вступления в ЕС, но должна изменить последние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на текст проекта будущего отчета Европейской комиссии.

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

В тексте, который является частью отчета о расширении ЕС, указано, что "несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказалась страна из-за агрессивной войны России, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать чрезвычайную преданность пути к вступлению в ЕС".

Высоко оценивая Украину за начало реформ, Европейская комиссия также отметила, что Киев должен достичь значительного прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.

Европейские чиновники ранее выражали обеспокоенность относительно мер, принятых в июле для установления большего контроля со стороны генерального прокурора Украины над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Редкие протесты в условиях войны заставили руководство Украины быстро изменить курс, но этот эпизод привлек внимание сторонников Украины в Брюсселе и столицах стран ЕС.

"Негативные тенденции, наблюдаемые в последнее время, в частности усиление давления на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить", – говорится в проекте текста Комиссии.

Хотя почти все правительства Евросоюза публично поддерживают стремление Украины в ЕС, в ближайшем будущем не планируется ее вступление, и многие дипломаты признают, что вступление Украины столкнется со значительными препятствиями.

Украинское правительство сообщило ЕС, что намерено завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия заявила, что для этого Киев должен активизировать свои усилия.

"Комиссия стремится поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", – говорится в проекте.

В будущем отчете Комиссия также предложит лучше защищать демократические стандарты в будущих раундах расширения.

"Чтобы гарантировать, что новые государства-члены будут продолжать защищать и поддерживать свои достижения в сфере верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении", – цитирует Reuters текст будущего отчета.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия 4 ноября представит ежегодный отчет о прогрессе стран-кандидатов на пути вступления в Европейский Союз. В документе, по предварительным данным журналиста "Радио Свобода" по Европе Рикарда Йозвяка, Украина получит положительную оценку наряду с Молдовой, Черногорией и Албанией.



