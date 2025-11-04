Украине выставят ультимативные требования на пути к вступлению в ЕС

Рубрики
Кравцев Сергей
В проекте будущего отчета Еврокомиссии говорится о том, что Украина демонстрирует "решительную преданность" идее вступления в ЕС, но должна изменить последние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет агентство Reuters, со ссылкой на текст проекта будущего отчета Европейской комиссии.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
В тексте, который является частью отчета о расширении ЕС, указано, что "несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказалась страна из-за агрессивной войны России, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать чрезвычайную преданность пути к вступлению в ЕС".
Высоко оценивая Украину за начало реформ, Европейская комиссия также отметила, что Киев должен достичь значительного прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.
Европейские чиновники ранее выражали обеспокоенность относительно мер, принятых в июле для установления большего контроля со стороны генерального прокурора Украины над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).
Редкие протесты в условиях войны заставили руководство Украины быстро изменить курс, но этот эпизод привлек внимание сторонников Украины в Брюсселе и столицах стран ЕС.
Хотя почти все правительства Евросоюза публично поддерживают стремление Украины в ЕС, в ближайшем будущем не планируется ее вступление, и многие дипломаты признают, что вступление Украины столкнется со значительными препятствиями.
Украинское правительство сообщило ЕС, что намерено завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия заявила, что для этого Киев должен активизировать свои усилия.
В будущем отчете Комиссия также предложит лучше защищать демократические стандарты в будущих раундах расширения.
Читайте также на портале "Комментарии" — Европейская комиссия 4 ноября представит ежегодный отчет о прогрессе стран-кандидатов на пути вступления в Европейский Союз. В документе, по предварительным данным журналиста "Радио Свобода" по Европе Рикарда Йозвяка, Украина получит положительную оценку наряду с Молдовой, Черногорией и Албанией.