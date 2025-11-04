Україні виставлять ультимативні вимоги на шляху до вступу в ЄС

У проекті майбутнього звіту Єврокомісії йдеться про те, що Україна демонструє "рішучу відданість" ідеї вступу до ЄС, але має змінити останні негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише агентство Reuters, з посиланням на текст проекту майбутнього звіту Європейської комісії.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

У тексті, який є частиною звіту про розширення ЄС, зазначено, що "попри дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна протягом останнього року продовжувала демонструвати надзвичайну відданість шляху до вступу до ЄС".

Високо оцінюючи Україну за початок реформ, Європейська комісія також зазначила, що Київ має досягти значного прогресу у питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до громадянського суспільства.

Європейські чиновники раніше висловлювали стурбованість щодо заходів, вжитих у липні для встановлення більшого контролю з боку генерального прокурора України над Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП).

Рідкісні протести в умовах війни змусили керівництво України швидко змінити курс, але цей епізод привернув увагу прихильників України у Брюсселі та столицях країн ЄС.

"Негативні тенденції, які спостерігаються останнім часом, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", – йдеться у проекті тексту Комісії.

Хоча майже всі уряди Євросоюзу публічно підтримують прагнення України до ЄС, найближчим часом не планується її вступ, і багато дипломатів визнають, що вступ України зіткнеться зі значними перешкодами.

Український уряд повідомив ЄС, що має намір завершити переговори щодо вступу до кінця 2028 року. Комісія заявила, що для цього Київ має активізувати свої зусилля.

"Комісія прагне підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права", – йдеться у проекті.

У майбутньому звіті Комісія також запропонує краще захищати демократичні стандарти у майбутніх раундах розширення.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої здобутки у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання мають містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання", – цитує Reuters текст майбутнього звіту.

