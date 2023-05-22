Украинские пилоты уже сели за штурвалы F-16: в ЕС сделали заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что Украина скоро получит боевые самолеты F-16. Такое заявление перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов об отношении к созданию авиационной коалиции F-16 для поставки этих самолетов в Украину. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Отметим, что президент США Джо Байден еще не принял решение о передаче Украине истребителей F-16. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье.
Читайте на портале "Комментарии" — на саммите G7 в Японии, участие в котором принял и украинский президент Владимир Зеленский, в ракурсе российско-украинской войны были сделаны важные заявления, проведено множество встреч, приняты серьезные решения, в том числе о передаче ВСУ американских. истребителей F-16. Какие основные выводы можно сделать сейчас? Как это приближает победу и крах РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – РФ перебросила спецназ на границу с Украиной: каких провокаций ждать.
Обсуждения
Новости