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Украинские пилоты уже сели за штурвалы F-16: в ЕС сделали заявление

Жозеп Боррель сообщил журналистам приятное известие – тренировка украинских пилотов на самолетах F-16 уже началась

сегодня, 12:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что Украина скоро получит боевые самолеты F-16. Такое заявление перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопросы журналистов об отношении к созданию авиационной коалиции F-16 для поставки этих самолетов в Украину. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Украинские пилоты уже сели за штурвалы F-16: в ЕС сделали заявление

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Это была хорошая идея и добрые слова, поступившие от G7. Наконец они решили подготовить основу для предоставления Украине боевых самолетов, в которых она нуждается. Тренировка пилотов уже началась, это первая вещь, которую нужно было сделать. Я надеюсь, что скоро мы сможем предоставить Украине оружие такого рода", – отметил Жозеп Боррель.


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Отметим, что президент США Джо Байден еще не принял решение о передаче Украине истребителей F-16. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире CNN в воскресенье.

Читайте на портале "Комментарии" — на саммите G7 в Японии, участие в котором принял и украинский президент Владимир Зеленский, в ракурсе российско-украинской войны были сделаны важные заявления, проведено множество встреч, приняты серьезные решения, в том числе о передаче ВСУ американских. истребителей F-16. Какие основные выводы можно сделать сейчас? Как это приближает победу и крах РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ перебросила спецназ на границу с Украиной: каких провокаций ждать.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3712488-trenuvanna-ukrainskih-pilotiv-na-litakah-f16-vze-pocalosa-borrel.html
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