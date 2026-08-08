Украину и страны Западных Балкан не ждут в ЕС: Вучич удивил громким заявлением

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не верит в возможность вступления его страны в Европейский союз в ближайшее время. По его словам, процесс евроинтеграции Белграда сталкивается с серьезными политическими препятствиями. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белграде.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Вучич подчеркнул, что понимает стремление Украины как можно быстрее продвигаться по пути европейской интеграции и открывать переговорные кластеры. Однако перспективы Сербии он оценивает значительно более скептически.

"Я не вижу возможности, прежде всего для Сербии – я сейчас не говорю об Украине, — стать членом ЕС в ближайшем будущем по многим политическим причинам", — заявил сербский президент.

По словам Вучича, он говорил Зеленскому, что был бы рад присоединению к Евросоюзу Украины, Молдовы и других стран. Однако, считает сербский лидер, отношение европейских государств к расширению ЕС далеко не однозначно.

Вучич также отметил, что для разных стран могут возникать разные политические препятствия на пути к членству. Поэтому, по его оценке, рассчитывать на быстрое продвижение процесса сейчас нереалистично.

При этом сербский президент отдельно заверил Украину, что Белград не станет использовать собственные переговоры с ЕС, чтобы блокировать украинскую евроинтеграцию.

"Мы не будем говорить: "Возьмите сначала нас, не берите Украину"", — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что Украина, по крайней мере со стороны Сербии, не столкнется с таким препятствием. В то же время сербский лидер считает, что в Евросоюзе сейчас вряд ли сформируется достаточно сильная политическая поддержка для существенного ускорения процесса расширения.

Таким образом, Вучич фактически разделил перспективы Сербии и Украины на пути в ЕС. Белград, по его словам, не собирается конкурировать с Киевом за европейское членство, однако и сам не рассчитывает на скорое завершение своего многолетнего пути к вступлению в Евросоюз.

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