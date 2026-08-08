Україну та країни Західних Балкан не чекають в ЄС: Вучич здивував гучною заявою

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не вірить у можливість вступу його країни до Європейського союзу найближчим часом. За його словами, процес євроінтеграції Белграда стикається із серйозними політичними перешкодами. Про це він сказав на спільній прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Белграді.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Вучич підкреслив, що розуміє прагнення України якнайшвидше просуватися шляхом європейської інтеграції та відкривати переговорні кластери. Однак перспективи Сербії він оцінює значно скептичніше.

"Я не бачу можливості, перш за все для Сербії – я зараз не говорю про Україну, – стати членом ЄС у найближчому майбутньому з багатьох політичних причин", – заявив сербський президент.

За словами Вучича, він говорив Зеленському, що був би радий приєднання до Євросоюзу України, Молдови та інших країн. Однак, вважає сербський лідер, ставлення європейських держав до розширення ЄС є далеко не однозначним.

Вучич також зазначив, що для різних країн можуть виникати різні політичні перешкоди на шляху членства. Тому, за його оцінкою, розраховувати на швидке поступ процесу зараз нереалістично.

При цьому сербський президент окремо запевнив Україну, що Белград не використовуватиме власні переговори з ЄС, щоб блокувати українську євроінтеграцію.

"Ми не говоритимемо: "Візьміть спочатку нас, не беріть Україну"", — заявив Вучич.

Він підкреслив, що Україна принаймні з боку Сербії не зіткнеться з такою перешкодою. У той же час, сербський лідер вважає, що в Євросоюзі зараз навряд чи сформується досить сильна політична підтримка для суттєвого прискорення процесу розширення.

Таким чином Вучич фактично розділив перспективи Сербії та України на шляху до ЄС. Бєлград, за його словами, не збирається конкурувати з Києвом за європейське членство, однак і сам не розраховує на швидке завершення свого багаторічного шляху до вступу до Євросоюзу.

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