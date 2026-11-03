Украину, США и НАТО соберут в Брюсселе перед переговорами с РФ: что будут обсуждать за закрытыми дверями

Европейские союзники Украины, представители США и украинская делегация встретятся в Брюсселе 4 ноября для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию войны. К консультациям присоединятся представители НАТО и Всемирного банка. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии Паулы Пинью.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По ее словам, встреча станет продолжением предварительных переговоров, которые ранее прошли в Майами. В Брюссель приглашены представители Украины, Соединенных Штатов, Франции, Германии и Великобритании. Таким образом, за одним столом соберутся ключевые участники европейской дипломатической координации вокруг украинского вопроса.

Участие НАТО и Всемирного банка расширяет повестку консультаций: речь может идти не только о безопасности, но и о международной поддержке Украины. При этом Еврокомиссия пока не раскрыла подробности обсуждения и не сообщила, какие конкретные предложения будут вынесены на встречу.

Особое значение переговорам придает их время проведения. Брюссельская встреча состоится накануне запланированных трехсторонних переговоров Украины, США и России. Поэтому консультации европейских союзников с Киевом и Вашингтоном могут стать важной возможностью согласовать позиции перед следующим дипломатическим раундом.

Главная интрига – удастся ли участникам выработать общую линию по ключевым вопросам будущего урегулирования и насколько согласованными окажутся позиции США и европейских партнеров. Пока официальные представители ограничиваются подтверждением состава участников и самого факта встречи.

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