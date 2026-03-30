Украину в очереди на вступление в ЕС могут отодвинуть: в чем причина

На фоне разрушения прежнего мирового порядка и сомнений в надёжности США всё больше европейских стран рассматривают вступление в Европейский Союз как гарантию безопасности, а не экономической выгоды. Об этом пишет Politico.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Ключевым фактором стала не только полномасштабная война России против Украины, но и политика президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в 2025 году. Его заявления о возможном отказе защищать союзников заставляют даже богатые страны искать новые гарантии безопасности.

В частности, Исландия может первой возобновить переговоры о вступлении в ЕС. Власти уже ускоряют подготовку референдума. Норвегия также всё активнее обсуждает этот шаг, несмотря на прежний отказ от членства.

Если раньше ЕС привлекал страны как источник финансовой поддержки, то теперь приоритеты изменились. В отличие от более бедных кандидатов, таких как Украина, Молдова или Сербия, богатые северные страны не станут нагрузкой для бюджета союза и легче соответствуют его стандартам.

В ЕС признают: приём новых, менее развитых государств осложняется финансовыми и политическими рисками, включая опасения по поводу устойчивости демократических институтов. Некоторые дипломаты прямо говорят о нежелании повторения сценариев, связанных с политикой Виктора Орбана.

Дополнительным стимулом становится и оборонный аспект. В ЕС действует статья 42.7 о взаимной защите, аналогичная статье 5 НАТО. На фоне неопределённости в альянсе это делает союз более привлекательным.

Хотя окончательные решения ещё не приняты, в Европе всё чаще звучит мысль: в условиях давления со стороны Владимира Путина и Си Цзиньпина "действовать в одиночку" становится слишком рискованно.

