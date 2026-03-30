Трамп озвучил радикальный сценарий войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности радикального шага в конфликте с Ираном – установления контроля над его нефтяными ресурсами. В интервью Financial Times он прямо признал, что такой сценарий рассматривается по аналогии с действиями США в Венесуэле.

"Честно говоря, мне больше всего нравится забирать нефть в Иране", — сказал Трамп.

При этом он раскритиковал оппонентов внутри страны. По его словам, Вашингтон имеет "много вариантов", включая потенциальный захват острова Харк – стратегического узла, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта.

Американский лидер предположил, что операция может быть быстрой и не встретит серьёзного сопротивления, однако признал, что это потребует длительного присутствия военных. При этом эксперты предупреждают: подобный шаг сопряжён с высокими рисками, включая новые потери, рост расходов и затягивание войны.

Несмотря на жёсткую риторику, Трамп отметил, что непрямые переговоры с Тегераном через посредников из Пакистана продолжаются и демонстрируют прогресс. США установили Ирану крайний срок до 6 апреля для достижения соглашения о прекращении войны, пригрозив ударами по энергетическому сектору в случае отказа.

Президент также заявил, что в Иране якобы произошла "смена режима" после гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников. Он добавил, что судьба его сына, Моджтаба Хаменеи, остаётся неизвестной, по словам Трампа, тот может быть мёртв или тяжело ранен.

В Тегеране эти заявления не подтверждают, однако отсутствие публичных появлений нового лидера усиливает слухи и напряжённость вокруг ситуации.

Читайте также на портале "Комментарии" — нефть в обмен на мир: Трамп заявил о прорыве в переговорах с Ираном.



