logo

BTC/USD

67626

ETH/USD

2061.86

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Трамп озвучил радикальный сценарий войны против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп озвучил радикальный сценарий войны против Ирана

Белый дом рассматривает захват ключевого нефтяного хаба, пока переговоры с Тегераном идут параллельно

30 марта 2026, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности радикального шага в конфликте с Ираном – установления контроля над его нефтяными ресурсами. В интервью Financial Times он прямо признал, что такой сценарий рассматривается по аналогии с действиями США в Венесуэле.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Честно говоря, мне больше всего нравится забирать нефть в Иране", — сказал Трамп.

При этом он раскритиковал оппонентов внутри страны. По его словам, Вашингтон имеет "много вариантов", включая потенциальный захват острова Харк – стратегического узла, через который проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта.

Американский лидер предположил, что операция может быть быстрой и не встретит серьёзного сопротивления, однако признал, что это потребует длительного присутствия военных. При этом эксперты предупреждают: подобный шаг сопряжён с высокими рисками, включая новые потери, рост расходов и затягивание войны.

Несмотря на жёсткую риторику, Трамп отметил, что непрямые переговоры с Тегераном через посредников из Пакистана продолжаются и демонстрируют прогресс. США установили Ирану крайний срок до 6 апреля для достижения соглашения о прекращении войны, пригрозив ударами по энергетическому сектору в случае отказа.

Президент также заявил, что в Иране якобы произошла "смена режима" после гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников. Он добавил, что судьба его сына, Моджтаба Хаменеи, остаётся неизвестной, по словам Трампа, тот может быть мёртв или тяжело ранен.

В Тегеране эти заявления не подтверждают, однако отсутствие публичных появлений нового лидера усиливает слухи и напряжённость вокруг ситуации.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ft.com/content/3bd9fb6c-2985-4d24-b86b-23b7884031f5?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новости

Все новости