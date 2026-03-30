Україну у черзі на вступ до ЄС можуть відсунути: у чому причина

На тлі руйнування колишнього світового порядку та сумнівів у надійності США дедалі більше європейських країн розглядають вступ до Європейського Союзу як гарантію безпеки, а не економічної вигоди. Про це пише Politico.

Європейський Союз.

Ключовим чинником стала не лише повномасштабна війна Росії проти України, а й політика президента США Дональда Трампа після повернення до Білого дому 2025 року. Його заяви про можливу відмову захищати союзників змушують навіть багаті країни шукати нові гарантії безпеки.

Зокрема, Ісландія може першою відновити переговори щодо вступу до ЄС. Влада вже прискорює підготовку референдуму. Норвегія також дедалі активніше обговорює цей крок, незважаючи на колишню відмову від членства.

Якщо раніше ЄС залучало країни як джерело фінансової підтримки, то тепер пріоритети змінилися. На відміну від бідніших кандидатів, таких як Україна, Молдова чи Сербія, багаті північні країни не стануть навантаженням для бюджету союзу та легше відповідають його стандартам.

У ЄС визнають: прийом нових, менш розвинених держав ускладнюється фінансовими та політичними ризиками, включаючи побоювання щодо стійкості демократичних інституцій. Деякі дипломати прямо говорять про небажання повторення сценаріїв, пов'язаних із політикою Віктора Орбана.

Додатковим стимулом стає оборонний аспект. У ЄС діє стаття 42.7 про взаємний захист, аналогічна статті 5 НАТО. На тлі невизначеності в альянсі це робить союз привабливішим.

Хоча остаточних рішень ще не ухвалено, в Європі все частіше звучить думка: в умовах тиску з боку Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна "діяти поодинці" стає надто ризиковано.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп озвучив радикальний сценарій війни проти Ірану.



