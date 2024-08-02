Упрощение выдачи виз для россиян: ЕС выставил требование Венгрии

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу решения Венгрии смягчить визовые правила для граждан России и Беларуси. ЕС опасается, что это может повысить риск шпионажа внутри блока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euractiv".

Европейский Союз. Фото из открытых источников

В материале говорится, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который остается одним из немногих лидеров ЕС, поддерживающих тесные связи с Кремлем после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, недавно подписал указ о расширении программы ускоренного получения виз на восемь стран, включая Россию и Беларусь. Ранее эта программа предоставляла "национальные карты" только гражданам Украины и Сербии, позволяя им работать в Венгрии.

Европарламент выразил серьезные опасения, что смягчение визовых правил может создать "серьезные лазейки для шпионской деятельности". Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон согласилась с этими опасениями и направила венгерскому правительству письмо с просьбой ответить на вопросы до 19 августа.

Виктор Орбан также вызвал раздражение у коллег по ЕС, когда 5 июля посетил Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, всего через несколько дней после того, как Венгрия приняла председательство в Совете ЕС на шесть месяцев.

После визита Орбана в Москву Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Беларуси. Будапешт включил граждан этих стран в программу так называемой национальной карты, которая предоставляется на два года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия сообщила странам-членам Европейского Союза, что она прекратила свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Об этом пишет El Pais, ссылаясь на дипломатические источники, утверждающие, что венгерский министр по европейским делам Янош Бока направил соответствующую ноту государствам ЕС. Однако в столицах стран-членов ЕС сомневаются в правдивости этого сообщения и полагают, что премьер-министр Виктор Орбан может "реанимировать" этот маневр, когда это будет ему выгодно.



