Головна Новини Світ ЄС "Урізане" членство України в ЄС: що Зеленський відповів Мерцу
"Урізане" членство України в ЄС: що Зеленський відповів Мерцу

Глава держави подякував європейським партнерам за підтримку під час війни та наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від путінського режиму

23 травня 2026, 12:37
Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський категорично відкинув пропозицію Берліну щодо надання Україні статусу "асоційованого" члена Європейського Союзу без права голосу. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

У матеріалі зазначається, що у листі до керівництва ЄС Зеленський назвав "несправедливою" пропозицію участі України в Євросоюзі без права голосу. Таким чином президент відповів на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого проміжного формату інтеграції України до ЄС.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу", — акцентував український лідер.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який нині головує в Раді ЄС.

Володимир Зеленський також зазначив, що після зміни влади в Угорщині з’явилося більше можливостей для просування переговорів про вступ України до ЄС.

"Настав час рухатися вперед у питанні членства України повноцінним і змістовним чином", — підкреслив президент.

Глава держави подякував європейським партнерам за підтримку під час війни та наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від російської агресії.

"Ми захищаємо Європу — повністю, а не частково, і не напівзаходами, — наголосив Зеленський. — Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україні готують "напівчленство" в ЄС: у Європі спалахнула суперечка через план Мерца.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/ukraines-zelenskiy-says-proposal-associate-eu-membership-unfair-2026-05-23/
