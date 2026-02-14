Урсула фон дер Ляйен призвала Европу перенять главное правило, с которым теперь живет Украина

Президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой решительно применять силу для собственной защиты и сформировать новую стратегию безопасности. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

По ее словам, Евросоюз должен выработать новую доктрину, которая гарантирует способность защищать территорию, экономику, демократию и образ жизни при любых обстоятельствах. Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно в этом состоит подлинное содержание независимости.

В качестве примера она привела Украину, которая продемонстрировала, что сила сдерживания напрямую зависит от промышленного потенциала.

"Как говорят в Украине: меняйся или умри", — процитировала она, призвав Европу принять это кредо.

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость стереть границу между гражданским и оборонным секторами.

По ее мнению, автомобильная, аэрокосмическая и тяжелая промышленность должны рассматриваться как фундамент оборонной способности. Отдельный упор она сделала на развитии технологий двойного назначения – искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотников и космических систем.

Фон дер Ляйен отметила, что дроны сегодня приводят к 80% боевых потерь в Украине, поэтому ЕС ускоряет инновации в этой сфере. Она также упомянула об открытии Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, который должен объединить европейские ресурсы с украинским опытом.

В завершение она призвала Евросоюз отказаться от чрезмерного единодушия в принятии решений и активнее использовать механизм квалифицированного большинства во избежание блокирования стратегических инициатив отдельными государствами.

Читайте на портале "Комментарии" — пока нет ясности, действительно ли Россия готова прекратить войну против Украины, несмотря на участие ее представителей в трехсторонних переговорах с Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.



