logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Урсула фон дер Ляйен призвала Европу перенять главное правило, с которым теперь живет Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу перенять главное правило, с которым теперь живет Украина

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС должен действовать на опережение и перенять военные уроки Украины

14 февраля 2026, 14:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой решительно применять силу для собственной защиты и сформировать новую стратегию безопасности. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Урсула фон дер Ляйен призвала Европу перенять главное правило, с которым теперь живет Украина

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

По ее словам, Евросоюз должен выработать новую доктрину, которая гарантирует способность защищать территорию, экономику, демократию и образ жизни при любых обстоятельствах. Фон дер Ляйен подчеркнула, что именно в этом состоит подлинное содержание независимости.

В качестве примера она привела Украину, которая продемонстрировала, что сила сдерживания напрямую зависит от промышленного потенциала.

"Как говорят в Украине: меняйся или умри", — процитировала она, призвав Европу принять это кредо.

Глава Еврокомиссии подчеркнула необходимость стереть границу между гражданским и оборонным секторами.

По ее мнению, автомобильная, аэрокосмическая и тяжелая промышленность должны рассматриваться как фундамент оборонной способности. Отдельный упор она сделала на развитии технологий двойного назначения – искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотников и космических систем.

Фон дер Ляйен отметила, что дроны сегодня приводят к 80% боевых потерь в Украине, поэтому ЕС ускоряет инновации в этой сфере. Она также упомянула об открытии Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, который должен объединить европейские ресурсы с украинским опытом.

В завершение она призвала Евросоюз отказаться от чрезмерного единодушия в принятии решений и активнее использовать механизм квалифицированного большинства во избежание блокирования стратегических инициатив отдельными государствами.

Читайте на портале "Комментарии" — пока нет ясности, действительно ли Россия готова прекратить войну против Украины, несмотря на участие ее представителей в трехсторонних переговорах с Киевом и Вашингтоном. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости