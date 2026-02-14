Чи тягнуть час у Москві: Рубіо зробив жорстку заяву про переговори

Поки що немає ясності, чи справді Росія готова припинити війну проти України, незважаючи на участь її представників у тристоронніх переговорах із Києвом та Вашингтоном. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Марко Рубіо. Фото: з відкритих джерел

Відповідаючи на запитання голови форуму Вольфганга Ішингера про перспективи завершення війни, Рубіо зазначив: коло тем для обговорення вдалося звузити, проте тепер йдеться про найскладніші та найчутливіші пункти. За його словами, саме вони вимагають додаткових зусиль та політичної волі сторін.

"Ми не знаємо, наскільки серйозно налаштовані росіяни припинити війну", — наголосив глава Держдепу.

Він додав, що США продовжать з'ясовувати, на яких умовах Москва готова зупинити бойові дії і чи можна знайти компроміс, який буде прийнятним для України.

При цьому Рубіо зазначив, що паралельно зберігається тиск на Кремль. Вашингтон посилив санкції проти російської нафти, а в переговорах з Індією досяг зобов'язань скоротити її закупівлі. Європа також робить додаткові кроки, а програма постачання американського озброєння Україні продовжує діяти.

За словами держсекретаря, певним сигналом прогресу стала нещодавня зустріч військових представників України та РФ на технічному рівні – перша за багато років. Новий раунд переговорів очікується 16 лютого.

Рубіо запевнив, що США мають намір і надалі відігравати активну роль у спробах досягти справедливого та стійкого світу, проте остаточна відповідь про перспективи угоди поки що залишається відкритою.

