Урсула фон дер Ляєн закликала Європу перейняти головне правило з яким тепер живе Україна

Президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн закликала Європу бути готовою рішуче застосовувати силу для власного захисту та сформувати нову стратегію безпеки. Відповідну заяву вона зробила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

За її словами, Євросоюз має виробити нову доктрину, яка гарантуватиме здатність захищати територію, економіку, демократію та спосіб життя за будь-яких обставин. Фон дер Ляєн наголосила, що саме в цьому полягає справжній зміст незалежності.

Як приклад вона навела Україну, яка продемонструвала, що сила стримування напряму залежить від промислового потенціалу.

"Як кажуть в Україні: змінюйся або помри", — процитувала вона, закликавши Європу прийняти це кредо.

Глава Єврокомісії підкреслила необхідність стерти межу між цивільним і оборонним секторами.

На її переконання, автомобільна, аерокосмічна та важка промисловість мають розглядатися як фундамент оборонної спроможності. Окремий акцент вона зробила на розвитку технологій подвійного призначення – штучного інтелекту, кібербезпеки, безпілотників і космічних систем.

Фон дер Ляєн зазначила, що дрони сьогодні спричиняють до 80% бойових втрат в Україні, тому ЄС пришвидшує інновації у цій сфері. Вона також згадала про відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, який має поєднати європейські ресурси з українським досвідом.

На завершення вона закликала Євросоюз відмовитися від надмірної одностайності у прийнятті рішень і активніше використовувати механізм кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокування стратегічних ініціатив окремими державами.

