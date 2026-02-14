logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Урсула фон дер Ляєн закликала Європу перейняти головне правило з яким тепер живе Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Урсула фон дер Ляєн закликала Європу перейняти головне правило з яким тепер живе Україна

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС має діяти на випередження і перейняти воєнні уроки України

14 лютого 2026, 14:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн закликала Європу бути готовою рішуче застосовувати силу для власного захисту та сформувати нову стратегію безпеки. Відповідну заяву вона зробила під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Урсула фон дер Ляєн закликала Європу перейняти головне правило з яким тепер живе Україна

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

За її словами, Євросоюз має виробити нову доктрину, яка гарантуватиме здатність захищати територію, економіку, демократію та спосіб життя за будь-яких обставин. Фон дер Ляєн наголосила, що саме в цьому полягає справжній зміст незалежності.

Як приклад вона навела Україну, яка продемонструвала, що сила стримування напряму залежить від промислового потенціалу. 

"Як кажуть в Україні: змінюйся або помри", — процитувала вона, закликавши Європу прийняти це кредо.

Глава Єврокомісії підкреслила необхідність стерти межу між цивільним і оборонним секторами. 

На її переконання, автомобільна, аерокосмічна та важка промисловість мають розглядатися як фундамент оборонної спроможності. Окремий акцент вона зробила на розвитку технологій подвійного призначення – штучного інтелекту, кібербезпеки, безпілотників і космічних систем.

Фон дер Ляєн зазначила, що дрони сьогодні спричиняють до 80% бойових втрат в Україні, тому ЄС пришвидшує інновації у цій сфері. Вона також згадала про відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, який має поєднати європейські ресурси з українським досвідом.

На завершення вона закликала Євросоюз відмовитися від надмірної одностайності у прийнятті рішень і активніше використовувати механізм кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокування стратегічних ініціатив окремими державами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки що немає ясності, чи справді Росія готова припинити війну проти України, незважаючи на участь її представників у тристоронніх переговорах із Києвом та Вашингтоном. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини