Урсула фон дер Ляйен рассказала, что будет, если не удастся согласовать 50 млрд евро для Украины

Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если в ходе саммита 1 февраля странам Евросоюза не удастся утвердить четырехлетнюю программу поддержки для нее на 50 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции с участием премьер-министра Бельгии Александера Де Кроо.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"Главный приоритет – это достичь согласия всех 27 стран ЕС, но мы уже работаем над операционными решениями, которые могут быть использованы в противном случае. Мы перед Рождеством 25 декабря перечислили Украине 1,5 млрд евро, последний транш нашей программы в размере 18 млрд евро на 2023 год. Таким образом у Киева есть средства на начало этого года", — сказала глава ЕК.

При этом фон дер Ляйен не стала раскрывать подробности альтернативного пакета. В свою очередь, бельгийский премьер выразил надежду на то, что программу на 50 млрд евро помощи удастся согласовать без проблем.

Напомним, 15 декабря 2023 года завершился двухдневный саммит лидеров ЕС, на котором были приняты как приятные для Украины решения (о старте переговоров касательно вхождения нашей страны в Евросоюз), так и нет (блокирование венгерским премьером Виктором Орбаном "мегапакета" бюджетных изменений, где были, в том числе, заложены 50 млрд евро на поддержку Украины). Между тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что ЕК выделит Украине еще 1,5 млрд евро, которые поступят в ближайшее время. А лидеры главных экономик ЕС – Франции (Эммануэль Макрон) и Германии (Олаф Шольц) уверяют, что Украина обязательно получит и те самые 50 млрд евро. Какие выводы можно сделать по итогам саммита? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



