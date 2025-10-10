logo_ukra

Побачили, що відбувається в Україні: до чого готуються країни Балтії, очікуючи на напад РФ
10 жовтня 2025, 12:08

Побачили, що відбувається в Україні: до чого готуються країни Балтії, очікуючи на напад РФ

Reuters пише про те, що країни Балтії планують масову евакуацію на випадок нападу Росії

10 жовтня 2025, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Естонія, Латвія та Литва готують плани дій у разі надзвичайної ситуації – у разі російського нападу чи ескалації на кордонах. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Побачили, що відбувається в Україні: до чого готуються країни Балтії, очікуючи на напад РФ

Країни Балтії готуються до нападу РФ. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що три балтійські країни, стурбовані зростанням військових витрат Росії з 2022 року, готуються до можливого переміщення сотень тисяч людей, які можуть втекти від потенційної агресії.

Балтійські держави вже неодноразово попереджали союзників щодо НАТО про ризики — від російських кібератак та дезінформаційних кампаній до нещодавніх порушень повітряного простору винищувачами та безпілотниками.

Незважаючи на заяви Кремля, що він не має планів нападати на країни Альянсу, країни Балтії у рази збільшили оборонні бюджети після повномасштабного вторгнення РФ до України.

За словами керівника пожежної служби Литви, який бере участь у плануванні цивільного захисту, загрози можуть бути різними.

"Можливо ми побачимо потужну армію вздовж кордонів Балтії з очевидною метою захопити всі три країни за три дні-тижні", — припустив він.

Інші сценарії, що обговорюються в місцевих ЗМІ та за їх межами – це саботаж комунікацій чи транспортних повідомлень, масовий наплив мігрантів, громадянські заворушення серед російськомовних меншин чи фейкові новини, що спричиняють масові втечі.

Під час навчань у Вільнюсі цього тижня відпрацьовували евакуацію ста людей, але, як повідомляє Reuters, у реальних планах йдеться про сотні тисяч евакуйованих. Половина мешканців, що живуть у межах 40 км від російського чи білоруського кордону – приблизно 400 тисяч осіб – перебувають у зоні особливої уваги.

У литовському місті Каунасі планують розмістити до 300 тисяч людей у школах, університетах, церквах та спортивних аренах. У Вільнюсі вже визначено пункти збору, маршрути евакуації, склади з необхідними запасами та транспортні засоби.

Водночас пріоритет у разі надзвичайної ситуації надаватиме військовій техніці, що прямує до Балтії через Сувалкський коридор — єдиний сухопутний зв'язок із Польщею. Естонія планує переселити близько 10% населення (з 1,4 млн.), Латвія – до третини громадян.

"Це сигнал для нашого суспільства, що ми готові та діємо на випередження", — цитує видання слова міністра нацбезпеки Литви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — колишні близькі союзники відвернулися від Росії: з ким тепер налагоджують зв'язок.




Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/baltic-states-plan-mass-evacuations-case-russian-attack-2025-10-10
