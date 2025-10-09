Бывшие близкие союзники отвернулись от России: с кем теперь налаживают связь

Российский диктатор Владимир Путин 10 октября отправится на саммит СНГ в Таджикистане, где лидеры стран-членов выразят ему свою поддержку. Однако на практике многие из них отдалились от Москвы из-за войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что давние союзники Кремля в Центральной Азии и на Кавказе налаживают связи с Китаем, Евросоюзом, Турцией и странами Персидского залива, стремясь защитить себя от дальнейшей агрессии Москвы. Поскольку нападением на Украину Путин фактически заявил, что готов применить силу, чтобы вернуть территорию, которая когда-то была частью Российской империи.

В публикации говорится, что Россия сохраняет свое значительное политическое, экономическое и военное влияние в регионе. В частности, из-за миллионов мигрантов, которые работают в РФ и отправляют деньги домой, что позволяет питать местную экономику.

Однако другие страны продолжают конкурировать с РФ за влияние в регионе. В частности Китай, который обогнал Россию как крупнейшего торгового партнера Казахстана и Узбекистана, двух крупнейших экономик региона.

Кроме того, ЕС подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, которое включает инвестиционную программу на сумму до 12 млрд евро для транспортных сообщений, критически важных сырьевых ископаемых и энергетики.

Кейт Маллинсон, партнер PRISM Strategic Intelligence Ltd. в Лондоне, сказала, что с начала войны в Украине другие страны-соседи РФ стремились сбалансировать свои отношения с рядом различных государств, чтобы защититься от влияния Москвы.

"Урок, который страны Центральной Азии вынесли из полномасштабного вторжения, заключается в том, что Россия предана своим стратегическим целям, несмотря на цену", – отметил Кейт Маллинсон.

