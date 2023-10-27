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Уже две страны угрожают нарушить единство ЕС по вопросу помощи Украине: детали

По информации The Financial Times, Венгрия и Словакия угрожают нарушить единство ЕС по вопросу помощи Украине

сегодня, 07:20 comments1289
Автор:
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Кравцев Сергей
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Финансовая и военная поддержка Евросоюза сыграла ключевую роль в 20-месячной обороне Киева от российской агрессии, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоназначенный словацкий коллега Роберт Фицо теперь публично призывают ЕС прекратить предоставлять Украине военную помощь. А, как известно, без единой позиции внутри ЕС пакеты помощи Украине утвердить будет крайне сложно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Financial Times".

Уже две страны угрожают нарушить единство ЕС по вопросу помощи Украине: детали

Орбан и Фицо. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, такая позиция Будапешта и Братиславы – весьма тревожный сигнал для Украины. Это в комментарии "The Financial Times" также подтвердил высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в проектах по поставкам оружия в Украину. Он согласился с тем, что динамика предоставления помощи Украине может быть серьезно подорвана.


Отмечается, военная поддержка Украины со стороны ЕС осуществляется на двусторонней основе, но может быть возмещена из управляемого Брюсселем фонда, деньги в который направляют страны-члены ЕС. Если внутри блока не будет единогласной поддержки помощи Украине, то наполнять этот фонд финансированием будет весьма проблематично.

Издание отмечает, если раньше Виктор Орбан практически в одиночку выступал против продолжения военных поставок Украине, то теперь у него появился единомышленник – премьер Словакии Роберт Фицо.

Первыми внутри ЕС выразили обеспокоенность позицией Венгрии и Словакии лидеры стран Балтии, где заявили о недопустимости ослабления поддержки Украины со стороны ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ЕС хотят превзойти КНДР: Литва призывает усилить поддержку Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – ослабевает ли европейская поддержка Украины – как реагировать на происходящее.




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Источник: https://www.ft.com/content/4dc3cea9-447d-488c-9b39-9f12356e6809
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