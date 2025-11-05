logo

В Бельгии нарастает угроза из-за нашествия дронов: готовится срочное обращение к НАТО
НОВОСТИ

В Бельгии нарастает угроза из-за нашествия дронов: готовится срочное обращение к НАТО

Из-за угрозы дронов в Бельгии созывают экстренное совещание и готовятся обратиться к НАТО

5 ноября 2025, 15:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

6 ноября в Бельгии состоится экстренное заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов с беспилотниками, зафиксированных над аэропортами и авиабазами страны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "HLN".

В Бельгии нарастает угроза из-за нашествия дронов: готовится срочное обращение к НАТО

Дроны над Бельгией. Фото: из открытых источников

Бельгийские СМИ отмечают, Совет нацбезопасности соберется утром в 10:00 утра. В состав Совета входят премьер-министр, который председательствует на заседании, заместители премьера, а также министры юстиции, обороны, внутренних и иностранных дел.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что правительство изучает возможность обращения за поддержкой к союзникам.

"Мы расследуем, может ли наша страна применить статью 4 Устава НАТО", — сказал он в Комитете обороны.

Министр добавил, что "в ближайшие часы и дни мы также рассмотрим, может ли наша страна активировать статью 4 Устава НАТО", которая позволяет государству-члену требовать консультаций, если оно чувствует угрозу своей безопасности.

Полковник Комхайр подтвердил, что после последних инцидентов меры безопасности уже усилены.

По словам военного, "были развернуты дополнительные патрули как внутри, так и снаружи баз. Эта повышенная бдительность имеет целью быстрее выявлять беспилотники и, при необходимости, нейтрализовать их".

Читайте также на портале "Комментарии" — федеральная полиция Германии получит право не только использовать собственные дроны, но и сбивать вражеские беспилотники. Об этом говорится в законопроекте о модернизации федеральной полиции, который, как стало известно BILD, рассматривает кабинет министров ФРГ.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, как россияне запускают дроны по Европе: в чем секрет.




Источник: https://www.hln.be/nieuws/francken-wil-bekijken-of-we-hulp-van-buurlanden-kunnen-inschakelen-veiligheidsdiensten-vermoeden-dat-russen-achter-de-drones-zitten~a33d096f7
