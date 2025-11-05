У Бельгії наростає загроза через нашестя дронів: готується термінове звернення до НАТО

6 листопада у Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками, зафіксованих над аеропортами та авіабазами країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "HLN".

Дрони над Бельгією. Фото: з відкритих джерел

Бельгійські ЗМІ зазначають, що Рада нацбезпеки збереться вранці о 10:00 ранку. До складу Ради входять прем'єр-міністр, який головує на засіданні, заступники прем'єра, а також міністри юстиції, оборони, внутрішніх та закордонних справ.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою союзників.

"Ми розслідуємо, чи може наша країна застосувати статтю 4 Статуту НАТО", — сказав він у Комітеті оборони.

Міністр додав, що "найближчими годинами та днями ми також розглянемо, чи може наша країна активувати статтю 4 Статуту НАТО", яка дозволяє державі-члену вимагати консультацій, якщо вона відчуває загрозу своїй безпеці.

Полковник Комхайр підтвердив, що після останніх інцидентів заходи безпеки вже посилено.

За словами військового, "було розгорнуто додаткові патрулі як усередині, так і зовні баз. Ця підвищена пильність має на меті швидше виявляти безпілотники і, за необхідності, нейтралізувати їх".

