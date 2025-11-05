У Бельгії наростає загроза через нашестя дронів: готується термінове звернення до НАТО

Рубрики
6 листопада у Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками, зафіксованих над аеропортами та авіабазами країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "HLN".
Дрони над Бельгією. Фото: з відкритих джерел
Бельгійські ЗМІ зазначають, що Рада нацбезпеки збереться вранці о 10:00 ранку. До складу Ради входять прем'єр-міністр, який головує на засіданні, заступники прем'єра, а також міністри юстиції, оборони, внутрішніх та закордонних справ.
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою союзників.
Міністр додав, що "найближчими годинами та днями ми також розглянемо, чи може наша країна активувати статтю 4 Статуту НАТО", яка дозволяє державі-члену вимагати консультацій, якщо вона відчуває загрозу своїй безпеці.
Полковник Комхайр підтвердив, що після останніх інцидентів заходи безпеки вже посилено.
За словами військового, "було розгорнуто додаткові патрулі як усередині, так і зовні баз. Ця підвищена пильність має на меті швидше виявляти безпілотники і, за необхідності, нейтралізувати їх".
