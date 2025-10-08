Федеральная полиция Германии получит право не только использовать собственные дроны, но и сбивать вражеские беспилотники. Об этом говорится в законопроекте о модернизации федеральной полиции, который, как стало известно BILD, рассматривает кабинет министров ФРГ.

Правительство Германии позволит полиции сбивать неизвестные дроны

Согласно документу, дроны будут применяться для наблюдения за большими мероприятиями, вокзалами, аэропортами и другими объектами инфраструктуры – они смогут вести фото- и видеосъемку.

Отдельный пункт касается защиты от вражеских беспилотников. Федеральная полиция получит полномочия по их выявлению и нейтрализации в районах аэропортов, министерств, судов и других стратегических объектов. Для этого планируется закупить системы радиоэлектронного подавления, лазеры и GPS-глушилки.

На реализацию программы заложено 25 млн. евро ежегодно на собственные дроны и еще 90 млн. на оборудование для борьбы с враждебными БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ведущая европейская компания по производству оружия Thales Belgium заявила о "рое дронов" над своими заводами. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

СМИ отмечает, что завод компании по производству 70-мм ракет постоянно находится под наблюдением неизвестных дронов, которые появляются над производственными линиями. Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны заявляет, что над ее сверхсекретными заводами пролетает все большее количество беспилотников и настаивает на необходимости четких правил, как их глушить или сбивать. "Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад", — сказал Ален Кеврен, директор Thales Belgium.