Правительство Германии позволит полиции сбивать неизвестные дроны
Правительство Германии позволит полиции сбивать неизвестные дроны

Все неизвестные дроны полиция Германии сможет сбивать, это разрешило правительство

8 октября 2025, 15:41
Недилько Ксения

Федеральная полиция Германии получит право не только использовать собственные дроны, но и сбивать вражеские беспилотники. Об этом говорится в законопроекте о модернизации федеральной полиции, который, как стало известно BILD, рассматривает кабинет министров ФРГ.

Согласно документу, дроны будут применяться для наблюдения за большими мероприятиями, вокзалами, аэропортами и другими объектами инфраструктуры – они смогут вести фото- и видеосъемку.

Отдельный пункт касается защиты от вражеских беспилотников. Федеральная полиция получит полномочия по их выявлению и нейтрализации в районах аэропортов, министерств, судов и других стратегических объектов. Для этого планируется закупить системы радиоэлектронного подавления, лазеры и GPS-глушилки.

На реализацию программы заложено 25 млн. евро ежегодно на собственные дроны и еще 90 млн. на оборудование для борьбы с враждебными БПЛА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ведущая европейская компания по производству оружия Thales Belgium заявила о "рое дронов" над своими заводами. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

СМИ отмечает, что завод компании по производству 70-мм ракет постоянно находится под наблюдением неизвестных дронов, которые появляются над производственными линиями. Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны заявляет, что над ее сверхсекретными заводами пролетает все большее количество беспилотников и настаивает на необходимости четких правил, как их глушить или сбивать. "Мы видим больше дронов, чем несколько месяцев назад", — сказал Ален Кеврен, директор Thales Belgium.



