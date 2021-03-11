В Бельгии у мафии изъяли более 17 тонн кокаина

Правоохранители Бельгии провели одну из самых масштабных в истории королевства операций по борьбе с наркотрафиком. В результате операции было изъято более 17 тонн кокаина и арестовано почти полсотни представителей наркобизнеса, сообщает The Brussels Times.

Полиция Бельгии (фото из открытых источников)

"В операции приняли участие 1 500 сотрудников полиции, проведено свыше 200 обысков, задержаны 48 человек, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения", — говорится в сообщении федерального прокурора Бельгии Фредерика Ван Лева.

По его словам, "целью операции стала ликвидация разветвленной международной преступной сети под названием Sky ECC, специализировавшейся на контрабанде наркотиков"

Также сообщается, что проведенная операция позволила полностью ликвидировать преступную организацию.

Напомним, университетская больница Гента, Бельгия, начнет проводить широкомасштабные испытания малоизвестной вакцины Curevac против Covid-19 21 декабря прошлого года. Как минимум 400 человек будут вакцинированы в Генте. Это станет первым этапом масштабного исследования, в рамках которого будут вакцинированы в общей сложности более 35 000 человек в Европе и Латинской Америке. Вакцина Curevac — одна из нескольких, разрабатываемых для предотвращения заражения людей коронавирусом. Препарат от Pfizer и BioNTech уже получила одобрение в Великобритании и США, но ни одна вакцина еще не одобрена в Европе. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) собирается в понедельник, чтобы обсудить разрешение вакцины Pfizer — BioNTech в ЕС. Если EMA даст разрешение на продажу, Комиссия также ускорит процесс принятия решения для распространения вакцины на территории всего Европейского союза.

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