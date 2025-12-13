В Брюсселе ответили, поддерживают ли скорое вступление Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выступила за вступление Украины в Европейский Союз, отметив, что это могло бы стать вкладом в обеспечение мира в Европе. Слова еврокомиссара передал немецкий телеканал n-tv.

Марта Кос. Фото: из открытых источников

Еврочиновница отметила, членство в Евросоюзе могло бы обеспечить "защиту территории Украины миром". Это особенно важно, подчеркнула она, с учетом того, что вступление Украины в НАТО остается неопределенным. От вступления Украины в ЕС, отметила Кос, могло бы выиграть все европейское сообщество.

"Я не могу представить, что мы сможем жить в безопасности в Европе, если в соседней стране идет война", — заявила еврокомиссар.

В то же время Марта Кос акцентировала, что она сегодня не готова говорить о сроках присоединения Украины к блоку, поскольку сроки фактического вступления Украины в ЕС зависят также и от прогресса страны во внедрении важнейших реформ.

Стоит отметить, что в то же время издание "The Guardian" выдало материал о том, что предложение США ускорить вступление Украины в Европейский Союз уже к январю 2027 года вызвало резкую критику среди европейских дипломатов и чиновников. Соответствующий пункт содержится в последнем американском плане по прекращению войны между Украиной и Россией, который активно обсуждается на международной арене.

СМИ пишет, Вашингтон поддерживает идею скорейшего присоединения Украины к ЕС, однако признаёт, что вопрос остаётся предметом сложных переговоров. В то же время в Брюсселе инициативу воспринимают крайне скептически, отмечая, что такие процессы традиционно требуют многолетней подготовки и строгого соблюдения многочисленных политических и экономических критериев.



