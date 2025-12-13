У Брюсселі відповіли, чи підтримують швидкий вступ України до ЄС

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос виступила за вступ України до Європейського Союзу, наголосивши, що це могло б стати внеском у забезпечення миру в Європі. Слова єврокомісара передав німецький телеканал n-tv.

Марта Кос. Фото: із відкритих джерел

Єврочиновниця зазначила, що членство в Євросоюзі могло б забезпечити "захист території України миром". Це особливо важливо, наголосила вона, з огляду на те, що вступ України до НАТО залишається невизначеним. Від вступу України до ЄС, зазначила Кос, могла б виграти усю європейську спільноту.

"Я не можу уявити, що ми зможемо жити у безпеці в Європі, якщо в сусідній країні йде війна", — заявила єврокомісар.

Водночас Марта Кос наголосила, що вона сьогодні не готова говорити про терміни приєднання України до блоку, оскільки терміни фактичного вступу України до ЄС залежать також і від прогресу країни у впровадженні найважливіших реформ.

Варто зазначити, що водночас видання The Guardian видало матеріал про те, що пропозиція США прискорити вступ України до Європейського Союзу вже до січня 2027 року викликала різку критику серед європейських дипломатів та чиновників. Відповідний пункт міститься в останньому американському плані щодо припинення війни між Україною та Росією, який активно обговорюється на міжнародній арені.

ЗМІ пише, Вашингтон підтримує ідею якнайшвидшого приєднання України до ЄС, проте визнає, що питання залишається предметом складних переговорів. Водночас у Брюсселі ініціативу сприймають вкрай скептично, зазначаючи, що такі процеси традиційно вимагають багаторічної підготовки та суворого дотримання численних політичних та економічних критеріїв.



