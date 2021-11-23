В Брюсселе протестовали против карантинных ограничений

Тысячи митингующих собрались в столице Бельгии в Брюсселе на акцию протеста. Они бастуют против использования сертификата COVID и ряда карантинных ограничений. Об этом сообщает местная газета Le Soir. В Брюсселе почти 35 тысяч человек вышли на акцию протеста под лозунгом "Вместе за свободу". Митингующие начали собираться в первой половине дня у Северного вокзала. Часть жителей города считают, что сертификаты COVID могут стать фактором раскола в обществе.

Карантин (фото из открытых источников)

Большинство участников акции не соблюдают карантинные ограничения и не носят маски. Из-за протеста будет нарушена работа нескольких трамвайных и автобусных линий. Отметим, что руководство город дало разрешение на проведение акции, а маршрут предварительно согласовали с полицией.

"Мы осуждаем ограничительные меры свободы, которые не являются правильным решением для здравоохранения", — заявили митингующие организаторы.

Напомним, в Чехии со следующей недели власти вводят новые противоэпидемические ограничения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чехии. С понедельника, 22 ноября в стране усилят действующие противоэпидемические меры из-за роста случаев заболевания COVID-19. Ужесточение ограничений касается правил работы магазинов и посещения массовых мероприятий. Посещение ресторанов, парикмахерских, гостиниц, музеев, замков, культурных или спортивных мероприятий будет возможно только при условии предоставления сертификата о вакцинации или справки об выздоровлении, либо отрицательного ПЦР-теста, либо отрицательного теста на антиген.

Исключение будет касаться только детей младше 12 лет. Лица до 18 лет, люди, которые не могут быть вакцинированы по состоянию здоровья, а также не вакцинированы полностью смогут посещать эти заведения или мероприятия только при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста.

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