В Чехии в пятницу стартуют двухдневное голосование на парламентских выборах, которое может закончиться приходом к власти популистских сил, не настроенных поддерживать Украину.

Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников

Избирательные участки в Чехии откроются 3 июня в 14:00 и в пятницу будут работать до 22:00, а в субботу – с 8:00 до 14:00.

Это также первые выборы, когда чехи за рубежом могут проголосовать по почте, чтобы не ехать в посольство на участок.

Результаты выборов станут известны вечером 4 октября, а в воскресенье 5 октября состоятся первые послевыборные переговоры.

В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша и он имеет реальные шансы вернуться на премьерский пост.

Многие в Чехии предполагают, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики, в том числе в отношении Украины. В частности, он уже угрожал оставить "снарядную инициативу" Чехии.

Читайте также на портале "Комментарии" — чешский президент Петр Павел высказался за сохранение инициативы по поставкам боеприпасов в поддержку Украины, которую крупнейшая оппозиционная сила пообещала пересмотреть в случае прихода к власти. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Петр Павел подчеркнул, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – на трехдневном саммите, состоявшемся на этой неделе в Лондоне, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились об усилении своей ведущей роли посредством ряда совместных оборонных инициатив. Они, в частности, охватывают координацию ядерных потенциалов двух стран для сдерживания, а в случае необходимости и ответа на возможные ядерные угрозы России против европейских стран, сообщает The Telegraph.



