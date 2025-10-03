logo

BTC/USD

119925

ETH/USD

4470.67

USD/UAH

41.28

EUR/UAH

48.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС В Чехии начинаются выборы в парламент: в чем опасность для Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

В Чехии начинаются выборы в парламент: в чем опасность для Украины

От результатов этих выборов зависит внешняя политика Чехии, в том числе в отношении Украины

3 октября 2025, 10:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Чехии в пятницу стартуют двухдневное голосование на парламентских выборах, которое может закончиться приходом к власти популистских сил, не настроенных поддерживать Украину.

В Чехии начинаются выборы в парламент: в чем опасность для Украины

Выборы в Чехии. Фото: из открытых источников

Избирательные участки в Чехии откроются 3 июня в 14:00 и в пятницу будут работать до 22:00, а в субботу – с 8:00 до 14:00.

Это также первые выборы, когда чехи за рубежом могут проголосовать по почте, чтобы не ехать в посольство на участок.

Результаты выборов станут известны вечером 4 октября, а в воскресенье 5 октября состоятся первые послевыборные переговоры.

В опросах много месяцев подряд лидирует популистская партия ANO Андрея Бабиша и он имеет реальные шансы вернуться на премьерский пост.

Многие в Чехии предполагают, что победа Бабиша приведет к изменению внешней политики, в том числе в отношении Украины. В частности, он уже угрожал оставить "снарядную инициативу" Чехии.

Читайте также на портале "Комментарии" — чешский президент Петр Павел высказался за сохранение инициативы по поставкам боеприпасов в поддержку Украины, которую крупнейшая оппозиционная сила пообещала пересмотреть в случае прихода к власти. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Петр Павел подчеркнул, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – на трехдневном саммите, состоявшемся на этой неделе в Лондоне, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились об усилении своей ведущей роли посредством ряда совместных оборонных инициатив. Они, в частности, охватывают координацию ядерных потенциалов двух стран для сдерживания, а в случае необходимости и ответа на возможные ядерные угрозы России против европейских стран, сообщает The Telegraph.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.idnes.cz/
Теги:

Новости

Все новости