У Чехії розпочинаються вибори до парламенту: у чому небезпека для України

У Чехії у п'ятницю стартують дводенне голосування на парламентських виборах, яке може закінчитися приходом до влади популістських сил, які не налаштовані підтримувати Україну.

Вибори у Чехії. Фото: з відкритих джерел

Виборчі дільниці у Чехії відкриються 3 червня о 14:00 та у п'ятницю працюватимуть до 22:00, а у суботу – з 8:00 до 14:00.

Це також перші вибори, коли чехи за кордоном можуть проголосувати поштою, щоб не їхати до посольства на дільницю.

Результати виборів стануть відомими увечері 4 жовтня, а в неділю 5 жовтня відбудуться перші післявиборчі переговори.

В опитуваннях багато місяців поспіль лідирує популістська партія ANO Андрія Бабіша і має реальні шанси повернутися на прем'єрську посаду.

Багато хто в Чехії припускає, що перемога Бабіша призведе до зміни зовнішньої політики, зокрема щодо України. Зокрема, він уже загрожував залишити "снарядну ініціативу" Чехії.

Петр Павел наголосив, що для Чехії було б небезпечно відмовитися від допомоги Україні.

