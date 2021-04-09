В Черногории продолжаются массовые протесты

Граждане страны протестуют против предоставления гражданства беженцам из РФ и Сербии. В столице Черногории Подгорице активисты устроили акцию перед зданием правительства из-за законопроекта, который нацелен на то, чтобы облегчить условия получения гражданства. Участники акции держали в руках транспаранты: "Это не наше правительство!", "Мы будем защищать Черногорию от врагов".

Черногория (фото из открытых источников)

Как сообщают СМИ страны, на выезде из Никшича была перекрыта трасса в Подгорице, — там колонну протестующих остановила полиция.

В законопроекте планируется разрешить получение гражданства Черногории для лиц, имеющих разрешение на временное проживание в стране. Ранее подавать заявку на получение гражданства могли только лица, которые ранее получили право на постоянное проживание в стране.

Напомним, в Грузии на берегу реки Риони идут протесты против строительства Намахвани ГЭС. Местное население уверено, что строительство нанесет непоправимый вред природе. Такого же мнения придерживаются экологи — по их словам строительство может повредить производству уникального местного вина Твиши и экосистеме региона, информирует агентство "Новости-Грузия".

Намахвани ГЭС предполагает строительство двух гидроэлектростанций: Нижней и Верхней Намахвани. По пану строительства в Цагерском и Цхалтубском муниципалитетах Рионского ущелья будут построены плотины и водохранилища. Застройщиком выступит турецкая компания Enka Renewables. В проект планируется инвестировать 800 млн долларов. Предполагается, что станция обеспечит энергетическую безопасность Грузии. Напомним, 25 марта, “белорусов, чьи сердца требуют перемен”, призывают выйти на протесты. Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что есть три момента, которые нужны, чтобы эта акция была не разовой, а продолжением процесса, начавшегося с объявлением Лукашенко себя победителем на выборах в августе 2020 года.

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