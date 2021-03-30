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В Грузии идут протесты по поводу строительства турками ГЭС

Намахвани ГЭС предполагает строительство двух гидроэлектростанций: Нижней и Верхней Намахвани

сегодня, 02:41
Автор:

Ольга Чародий

В Грузии на берегу реки Риони идут протесты против строительства Намахвани ГЭС. Местное население уверено, что строительство нанесет непоправимый вред природе. Такого же мнения придерживаются экологи  — по их словам строительство может  повредить производству уникального местного вина Твиши и экосистеме региона, информирует агентство "Новости-Грузия".

В Грузии идут протесты по поводу строительства турками ГЭС

Строительство плотины Намахвани ГЭС

Намахвани ГЭС предполагает строительство двух гидроэлектростанций: Нижней и Верхней Намахвани. По пану строительства в Цагерском и Цхалтубском муниципалитетах Рионского ущелья будут построены плотины и водохранилища. Застройщиком выступит турецкая  компания  Enka Renewables. В проект планируется инвестировать 800 млн долларов.  Предполагается, что станция  обеспечит энергетическую безопасность Грузии. 

Напомним, 25 марта, “белорусов, чьи сердца требуют перемен”, призывают выйти на протесты. Председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко считает, что есть три момента, которые нужны, чтобы эта акция была не разовой, а продолжением процесса, начавшегося с объявлением Лукашенко себя победителем на выборах в августе 2020 года. "Чтобы процесс был успешным, массовым, эффективным, должна соблюдаться неизменность требований, которые были у оппозиции изначально: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, новые выборы с участием всех кандидатов. Если ты меняешь требования, то идешь на поводу у власти. А это неприемлемо с точки зрения протестного электората", — поясняет Павел Жовниренко.

Ну и при всем этом, отмечает председатель правления Центра стратегических исследований, надо понимать, что диктатора требуется не просто сменить на "абы кого", а на того, кто соответствует критериям "защитника Воли", свободы Беларуси.



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Источник: Новости-Грузия
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